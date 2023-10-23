Американский эксперт: США необходимо скорректировать зарубежное базирование вооруженных сил для сохранения мирового лидерства

Источник изображения: topwar.ru
Американское военное присутствие за пределами страны, сформированное в основном в прошлом столетии, перестало соответствовать современным геополитическим вызовам и национальной безопасности США. Соединенным Штатам необходимо скорректировать зарубежное базирование вооруженных сил для сохранения мирового лидерства, пишет американский эксперт-востоковед Майкл Рубин в статье для онлайн-издания 19FortyFive.
Он отметил, что новый вооруженный конфликт на Ближнем Востоке отчасти стал следствием неверной политики администрации Байдена и решений американских законодателей. Исторически такое происходит в этом регионе всякий раз, как США снижают свое влияние и военное присутствие здесь.
В мирное время Конгресс урезает расходы на содержание и дополнительное развертывание вооруженных сил за пределами страны. В результате Пентагон сокращает количество военных баз в других странах, о чем приходится сожалеть, когда в той или иной части мира вспыхивает очередной военный конфликт.
— считает эксперт.
К примеру, в период войны Судного дня между Израилем и коалицией арабских государств в 1973 году США использовали военный аэродром на Азорских островах в Атлантике для оперативной переброски военной помощи в Тель-Авив. Но во время правления Обамы данная база, открытая еще в 1920 году, была ликвидирована.
Теперь отсутствие этого форпоста усугубляется стремлением Китая и поддерживаемой Россией «группы Вагнера» утвердиться на Атлантическом побережье Африки, пишет автор. И подобных случаев с фактическим уходом американских военных из различных регионов за последние десятилетия произошло немало.
В то время как Госдеп США и Пентагон стараются равномерно распределить присутствие вооруженных сил и сохранить политическое влияние Вашингтона по всему миру, проблемы национальной безопасности, с которыми сталкиваются Штаты, распределяются не так равномерно. Те же террористические угрозы, которые подрывают безопасность на Ближнем Востоке, присутствуют и в Африке. Особенно остро эта проблема встает с учетом усиления влияния Китая и России на Африканском континенте, отмечает эксперт.
Возможно, Пентагону пора снова рассмотреть необходимость создания военной базы в Республике Сомалиленд в северной части Африканского Рога и использование в военных целях аэродрома в столице Сомали Бербера, чтобы иметь возможность контролировать ситуацию на северо-западе Африки. Соединенные Штаты не имеют там военного присутствия более 30 лет и не признают независимость Сомалиленда от Сомали. Однако во время холодной войны Бербера была частым портом захода для ВМС США.
— подчеркивает Рубин, отметив, что Сомалиленд поддерживает Тайвань, в то время как Сомали налаживает тесное сотрудничество с КНР.
После терактов 11 сентября 2001 года США развернули оперативную военную группировку «Африканский Рог» в Кэмп-Лимоне в государстве Джибути на востоке Африки. Это позволяет, в частности, поддерживать американские корабли, проходящие через Суэцкий канал в 1600 милях к северу. Однако в последнее время Китай усилил экономическое влияние в Джибути и даже создал собственную военно-морскую базу в этой крошечной стране. И это еще один вызов влиянию США в регионе.
При этом Пентагон вполне может отказаться от авиабазы Инджирлик в Турции, руководство которой, даже с учетом членства страны в НАТО, все более проводит антиамериканскую политику и выступает в поддержку палестинцев в нынешнем конфликте ХАМАС и Израиля. Для оперативного реагирования на ситуацию в регионе достаточно американских баз в Румынии и Греции, считает Рубин.
— заключает американский эксперт.
Что интересно, в этой статье, посвященной общей стратегии военного присутствия США в мире с учетом новых геополитических угроз, нет ни слова об Украине. Это в очередной раз подтверждает, что хотя администрация Байдена и далее стремится поддерживать Киев, внешнеполитические интересы Вашингтона, а значит и НАТО, да и всего Запада, твердо сместились в сторону Ближнего Востока и Африки с целью противостояния усилению влияния КНР и РФ. Украина теперь для Штатов стала скорее обременительным, чем перспективным проектом. Что вполне в духе и стиле американских правителей.