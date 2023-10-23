Американский эксперт: США необходимо скорректировать зарубежное базирование вооруженных сил для сохранения мирового лидерства

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Американское военное присутствие за пределами страны, сформированное в основном в прошлом столетии, перестало соответствовать современным геополитическим вызовам и национальной безопасности США. Соединенным Штатам необходимо скорректировать зарубежное базирование вооруженных сил для сохранения мирового лидерства, пишет американский эксперт-востоковед Майкл Рубин в статье для онлайн-издания 19FortyFive.

Он отметил, что новый вооруженный конфликт на Ближнем Востоке отчасти стал следствием неверной политики администрации Байдена и решений американских законодателей. Исторически такое происходит в этом регионе всякий раз, как США снижают свое влияние и военное присутствие здесь.

В мирное время Конгресс урезает расходы на содержание и дополнительное развертывание вооруженных сил за пределами страны. В результате Пентагон сокращает количество военных баз в других странах, о чем приходится сожалеть, когда в той или иной части мира вспыхивает очередной военный конфликт.

Присутствие, которое сейчас имеют Соединенные Штаты, в большей степени соответствует вызовам 20-го века, чем потребностям 21-го века

— считает эксперт.

К примеру, в период войны Судного дня между Израилем и коалицией арабских государств в 1973 году США использовали военный аэродром на Азорских островах в Атлантике для оперативной переброски военной помощи в Тель-Авив. Но во время правления Обамы данная база, открытая еще в 1920 году, была ликвидирована.

Теперь отсутствие этого форпоста усугубляется стремлением Китая и поддерживаемой Россией «группы Вагнера» утвердиться на Атлантическом побережье Африки, пишет автор. И подобных случаев с фактическим уходом американских военных из различных регионов за последние десятилетия произошло немало.

В то время как Госдеп США и Пентагон стараются равномерно распределить присутствие вооруженных сил и сохранить политическое влияние Вашингтона по всему миру, проблемы национальной безопасности, с которыми сталкиваются Штаты, распределяются не так равномерно. Те же террористические угрозы, которые подрывают безопасность на Ближнем Востоке, присутствуют и в Африке. Особенно остро эта проблема встает с учетом усиления влияния Китая и России на Африканском континенте, отмечает эксперт.

Возможно, Пентагону пора снова рассмотреть необходимость создания военной базы в Республике Сомалиленд в северной части Африканского Рога и использование в военных целях аэродрома в столице Сомали Бербера, чтобы иметь возможность контролировать ситуацию на северо-западе Африки. Соединенные Штаты не имеют там военного присутствия более 30 лет и не признают независимость Сомалиленда от Сомали. Однако во время холодной войны Бербера была частым портом захода для ВМС США.

Важно отметить, что Сомалиленд является одновременно проамериканским и демократическим государством

— подчеркивает Рубин, отметив, что Сомалиленд поддерживает Тайвань, в то время как Сомали налаживает тесное сотрудничество с КНР.

После терактов 11 сентября 2001 года США развернули оперативную военную группировку «Африканский Рог» в Кэмп-Лимоне в государстве Джибути на востоке Африки. Это позволяет, в частности, поддерживать американские корабли, проходящие через Суэцкий канал в 1600 милях к северу. Однако в последнее время Китай усилил экономическое влияние в Джибути и даже создал собственную военно-морскую базу в этой крошечной стране. И это еще один вызов влиянию США в регионе.

При этом Пентагон вполне может отказаться от авиабазы Инджирлик в Турции, руководство которой, даже с учетом членства страны в НАТО, все более проводит антиамериканскую политику и выступает в поддержку палестинцев в нынешнем конфликте ХАМАС и Израиля. Для оперативного реагирования на ситуацию в регионе достаточно американских баз в Румынии и Греции, считает Рубин.

Поскольку основанный после Второй мировой войны на правилах порядок подвергается самому серьезному нападению со времен холодной войны, Вашингтону крайне важно иметь оборонную инфраструктуру для демонстрации мощи там, где сила наиболее необходима

— заключает американский эксперт.

Что интересно, в этой статье, посвященной общей стратегии военного присутствия США в мире с учетом новых геополитических угроз, нет ни слова об Украине. Это в очередной раз подтверждает, что хотя администрация Байдена и далее стремится поддерживать Киев, внешнеполитические интересы Вашингтона, а значит и НАТО, да и всего Запада, твердо сместились в сторону Ближнего Востока и Африки с целью противостояния усилению влияния КНР и РФ. Украина теперь для Штатов стала скорее обременительным, чем перспективным проектом. Что вполне в духе и стиле американских правителей.