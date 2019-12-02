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ABC (Испания): прощай, американский жандарм!

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Пресс-конференция президента США Д. Трампа на саммите НАТО
Пресс-конференция президента США Д. Трампа на саммите НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Витвицкий

НАТО больше нет и, наверное, не будет. Такой исход было несложно предугадать, взяв во внимание цикличность истории США. Назло самим себе американский народ и правительство превратились в мировых жандармов, по мнению Гая Сормана.

Сегодня Америка уже не стоит на страже мирового порядка, да и в будущем ситуация едва ли изменится. В бездействии Америки на международной арене виноват не только Трамп - он лишь внес свою лепту: позволил России и Турции захватить соседние территории, вывел войска из Сирии, а затем и из Афганистана, никак не высказался о беспорядках в Гонконге и Боливии, а также о массовых арестах уйгуров в Китае. Латвия теперь не может полностью рассчитывать на содействие Трампа в случае ее захвата Россией. В Азиатском регионе Трамп и вовсе вот-вот отдаст Японии контроль над сдерживанием части Северной Кореи. Но повторю, виноват в этом не только Трамп. Его методы правления и риторика, конечно, неоднозначны, но на самом деле он лишь продолжает стратегию, начатую еще при Бараке Обаме.

Барака Обаму избрали в надежде положить конец бесконечным военным вторжениям его предшественников в Кувейт, Афганистан, Ирак и Сомали. Его отказ принять участие в гражданской войне в Сирии в 2013 году стал переломным моментом для американской дипломатии. Другими словами, Ближний Восток перестал быть центром внимания американцев - арабы, наконец, могли урегулировать конфликты самостоятельно. Выход Америки из игры произошел в результате прекращения зависимости США от нефти региона; сегодня США - мировой лидер по экспорту природного газа и нефти. На Ближнем Востоке только Израиль по-прежнему имеет определенный вес, хотя и следует в фарватере политики США и Запада в целом.

Более того, именно Обама в 2012 году объявил о том, что внешняя политика Соединённых Штатов "завертится" вокруг Азии: Европа уже перестала быть центром мира, а российская угроза не казалась такой значительной. Для Обамы, как и для Трампа, мировая ось проходила от Пекина до Нью-Дели, ведь именно этот регион, по их мнению, диктует будущее Америки. Такое безразличие к происходящему в Европе и на Ближнем Востоке выливается, в случае Трампа, в фактическое бездействие США в НАТО. В недавнем интервью британскому изданию The Economist президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в стадии "смерти мозга". В его адрес прозвучало немало критики, однако недовольство заключалось не столько в содержании высказывания, сколько в том, что он озвучил всем известную проблему.

Когда НАТО не помешало России аннексировать Крым, а затем и восточную часть Украины, а также не воспрепятствовало заключению сделки России и Турции по Сирии, стало ясно, что НАТО больше нет и, наверное, не будет. Такой исход было несложно предугадать, взяв во внимание цикличность истории США. Назло самим себе американский народ и правительство превратились в мировых жандармов. Соединенные штаты были основаны с целью прекратить участие в европейских конфликтах, а не чтобы выступать в них посредником. Американцы участвовали в Первой мировой войне, а потом и во Второй, хотя к военным действиям они присоединились не сразу, да и то лишь потому, что их интересы находились под угрозой.

После 1945 года американцы остались в Европе, создали НАТО и ввели войска в Корею - все это было сделано не для того, чтобы обеспечить порядок в мире, а чтобы противостоять мировой угрозе: коммунизму. Советский империализм мог уничтожить не только ценности, но и интересы США. Когда распался СССР и на его месте возникла довольно скромная на тот момент держава Россия, Европа не нуждалась в защите и у не имела потенциальных врагов, ее жизнь отравляли лишь исламисты, но и они не были настоящей угрозой. При таком раскладе, единственным противником США становился Китай. Но он продолжает быть военным карликом, ему не присуще характерное для СССР стремление к империализму, и хоть Китай и отнимает у США рабочие места и патенты, угрозы для них она не представляет.

Все это позволяет Трампу обратиться к самой укоренившейся традиции американского народа - изоляции. В 1821 году в ответ на просьбу греческого народа оказать помощь в борьбе за независимость от Османской империи госсек США Джон Куинси Адамс заявил: "США не грезит победами над чудовищами". Это известное высказывание и положило начало принципу невмешательства Америки, который был нарушен во время Первой и Второй мировых войн.

Вернется ли Америка на мировую арену после Трампа? Сложно сказать: ни один из его соперников из демократической партии не говорит о внешней политике. Немногочисленные протесты в США против отказа Белого дома в военной помощи курдам в Сирии уже утихли, и современные американцы, равно как и президент США Вудро Вильсон, учувствовавший в создании карты мира будущего в 1918 году, не смогут найти на глобусе Курдистан. Все это возвращает нас обратно к старой доброй Европе.

Кто, если не американский жандарм, гарантирует ее безопасность? А грозит ли ей опасность? Поляки, прибалтийцы, румыны… После аннексии украинских Крыма и Донбасса им и правда есть о чем волноваться. Формирование нового исламского халифата между Буркина-Фасо и Нигерией может привести к образованию террористической базы, угрожающей безопасности Европы и ее ближайших союзников, например, Марокко. Поэтому нужно забыть о НАТО и заменить его европейской оборонительной структурой. И это совсем не выбор, скорее вынужденная мера, чтобы не сидеть в ожидании непонятливой американской мессии. Отдавшим за нас жизнь американским войнам мы должны сказать только одно: спасибо, и прощайте!


Гай Сорман (GUY SORMAN)

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