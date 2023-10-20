Минобороны РФ показало кадры работы МТО в «Западной» группе войск в зоне СВО

Тыловые подразделения Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения специальной военной операции (СВО) продолжают вести непрерывную работу по материально-техническому обеспечения (МТО) войск в полевых условиях. На кадрах, которые 20 октября предоставило Минобороны РФ, можно увидеть, как устроен быт военнослужащих «Западной» группы войск.

В местах размещения личного состава подразделения МТО ЗВО проводят плановое обслуживание техники и вооружения, доукомплектовываются снаряжением и обмундированием. Здесь для военнослужащих организован полевой банно-прачечный комплекс, где они могут поменять белье, постирать вещи и принять душ, а также отдохнуть в комфортных условиях.

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения войск, которые действуют на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации. Машины тыловиков круглосуточно под обстрелами по часам, днем и ночью, доставляют к линии соприкосновения каждому подразделению на передовую боеприпасы, горюче-смазочные материалы, продукты и питьевую воду.

В тыловом районе «Западной» группировки войск, где происходит ротация военнослужащих, которые возвращаются с переднего края или наоборот, туда отправляются, силами бойцов МТО оборудованы хлебозавод, полевая кухня, столовая, комната бытового обслуживания, полевой банно-прачечный комплекс, прачечная, сушилка, пункт хранения и заправки ГСМ.

Также организованы жилые блиндажи, с электричеством и водоснабжением, и даже швейные мастерские. Военные повара батальона материального обеспечения в свой профессиональный праздник получили ведомственные награды — медали «За боевое отличие» и «За воинскую доблесть». Они своевременно, трижды в день, обеспечивают военнослужащих подразделений горячим питанием — вкусно и разнообразно, хотя в распоряжении — ограниченный набор продуктов. Только супов в меню — семь видов: от борща и рассольника до горохового и харчо. Обязательно — компот и ароматный хлеб. Классический рецепт белого армейского хлеба пекари знают на зубок — он получается свежим, пышным и румяным. Балуют военных и кондитерскими изделиями — булочками и ватрушками собственного производства. На праздники на столах могут появиться пицца или даже шарлотки.

«От себя лично и батальона хочу поздравить всех поваров, которые сейчас выполняют свои задачи, с профессиональным праздником, пожелать им крепкого здоровья, не останавливаться на достигнутом, всегда совершенствовать свой профессионализм», — отметил на церемонии награждения командир батальона МТО с позывным «Гром».

Снабжение — важное звено в армейской цепочке. Оно организовано таким образом, чтобы военнослужащие всегда были готовы выполнить все поставленные командованием задачи.

Работу «тыловиков» в зоне проведения СВО 1 августа, показал корреспондент «Известий» Александр Морозов. Он рассказал, что всего деятельность российских войск поддерживает более 20 разноплановых подразделений. Среди них, например, уникальный банно-прачечный поезд из состава группировки войск Центрального военного округа. Здесь бойцы могут попариться в бане, постричься, починить вещи и снаряжение, а также поесть горячей пищи.

Министр обороны России Сергей Шойгу, поздравляя с профессиональным праздником специалистов МТО 1 августа, обратил внимание на их профессиональный и ответственный подход к делу, а также на роль в поддержании боеспособности Вооруженных сил РФ.

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