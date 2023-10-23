В МО заявили, что перевооружение РВСН на "Авангард" повысит возможности стратегических сил

В ведомстве также добавили, что межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Перевооружение Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком "Авангард" повысит боевые возможности стратегических ядерных сил РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс шахтного базирования "Авангард". <…> Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны", - отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) загружается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов.

"Инфраструктура позиционного района к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка, включающая сооружения для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава, подготовлена", - уточнили в МО РФ.

17 декабря 2022 года Минобороны РФ сообщило, что в преддверии Дня РВСН на боевое дежурство заступил очередной полк, оснащенный комплексом "Авангард" в Ясненском ракетном соединении. Впервые полк с "Авангардами" заступил на боевое дежурство в Ясненской ракетной дивизии в декабре 2019 года.

"Авангард" - комплекс стратегического назначения с МБР, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. Боевой блок разработан НПО машиностроения (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости до 27 Махов (около 32 тыс. км/ч), маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону. Впервые о комплексе сообщил президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года.