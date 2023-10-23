Войти
ТАСС

В МО заявили, что перевооружение РВСН на "Авангард" повысит возможности стратегических сил

270
0
0
Межконтинентальная баллистическая ракета комплекса стратегического назначения «Авангард»
Межконтинентальная баллистическая ракета комплекса стратегического назначения «Авангард».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

В ведомстве также добавили, что межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Перевооружение Ясненского соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком "Авангард" повысит боевые возможности стратегических ядерных сил РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В Оренбургской области продолжаются работы по перевооружению Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс шахтного базирования "Авангард". <…> Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс с гиперзвуковым блоком повысит боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны", - отметили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) загружается в шахтную пусковую установку с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов.

"Инфраструктура позиционного района к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка, включающая сооружения для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава, подготовлена", - уточнили в МО РФ.

17 декабря 2022 года Минобороны РФ сообщило, что в преддверии Дня РВСН на боевое дежурство заступил очередной полк, оснащенный комплексом "Авангард" в Ясненском ракетном соединении. Впервые полк с "Авангардами" заступил на боевое дежурство в Ясненской ракетной дивизии в декабре 2019 года.

"Авангард" - комплекс стратегического назначения с МБР, оснащенной планирующим крылатым боевым блоком. Боевой блок разработан НПО машиностроения (Реутов, Московская область) и испытывался с 2004 года. Он способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости до 27 Махов (около 32 тыс. км/ч), маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону. Впервые о комплексе сообщил президент РФ Владимир Путин в марте 2018 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
12.10.2021
Два пуска — одна цель. Почему российский флот шагнул в новое измерение
05.10.2020
Главное достижение Герберта Ефремова
23.09.2020
Создатель гиперзвукового комплекса "Авангард" рассказал, почему его разработки не плавятся на высоких скоростях
03.02.2020
"Авангард" и "Посейдон": Die Welt рассказала о мощи России
16.08.2019
Экс-начальник ЦНИИ Минобороны отвергает заявление Болтона о краже Россией у США технологий гиперзвукового оружия
01.03.2019
"Циркону" не страшна ни одна ПВО
21.03.2018
Источник: первыми носителями гиперзвуковых блоков "Авангард" станут ракеты УР-100Н УТТХ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.10 05:34
  • 56289
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.10 20:56
  • 1
В РФ завершили разработку новой стали для военной техники
  • 22.10 17:33
  • 3
СЯС России, и мифы вокруг них.
  • 22.10 12:52
  • 117
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 22.10 12:04
  • 28
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 22.10 11:02
  • 1
О МБР ж/д базирования
  • 22.10 05:18
  • 446
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 21.10 13:15
  • 2
Какой ВМФ нужен современной России
  • 21.10 01:32
  • 2
«Русский с поляком – братья навек»
  • 20.10 23:18
  • 2
В России оценили способность ПВО перехватывать ракеты ATACMS
  • 20.10 15:25
  • 1
Азербайджан нашел способ вынести окончательный приговор Армении
  • 20.10 10:19
  • 1
Три самолета ВВС Британии приблизились к границам РФ в районе Черного моря
  • 20.10 09:05
  • 15
Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска
  • 20.10 07:43
  • 1
А.Михеев: одним из ключевых трендов в области ВТС является глобальный рост интереса к технологическому партнерству
  • 19.10 16:11
  • 8
Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB