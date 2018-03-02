Баллистическая экономика



Военнослужащие ВС РФ.

Источник: Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Военнослужащие ВС РФ.Источник: Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Российская армия получит "Кинжал", "Сармат" и "Авангард"

Одним из ключевых тезисов послания президента стало гарантированное обеспечение обороноспособности страны. Впервые Владимир Путин рассказал о ходе новых стратегически важных разработок ядерного (МБР "Сармат") и гиперзвукового (ракета "Кинжал") оружия, рассекретив часть их характеристик, и других новых вооружениях. По данным “Ъ”, все эти проекты внесены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы, которую господин Путин подписал закрытым указом 14 декабря 2017 года.

Как рассказали “Ъ” два источника, знакомых с ходом подготовки "военной" части послания, до последнего момента представители администрации президента, Минобороны и топ-менеджеров ОПК вели дискуссию "о степени открытости" послания. По словам одного из собеседников “Ъ”, с одной стороны, нужно было продемонстрировать реальный рост обороноспособности на конкретных примерах, с другой — не допустить утечки "излишне деликатной информации". "Я знаю, что на 10 утра то, что было показано, было сказано Владимиром Путиным, это было совершенно секретной информацией",— признался в эфире "России-24" тульский губернатор Алексей Дюмин, работавший ранее в структурах Минобороны.

Начав с проблемы ПРО, которую США размещают в непосредственной близости от российских границ, Владимир Путин сообщил, что 1 декабря 2017 года на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе была поставлена система "Кинжал". Это самолет-перехватчик МиГ-31, оснащенный аэробаллистической гиперзвуковой ракетой с всепогодной головной частью. "Ракета осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета, доставляя к цели на дальность более 2 тыс. километров ядерные и обычные боезаряды",— подчеркнул президент. А главком ВКС Сергей Суровикин добавил, что прорыв системы ПРО вероятного противника осуществляется за счет маршевого двигателя, установленного на ракете, который в течение нескольких секунд разгоняет боезаряд до гиперзвуковой скорости.

По словам источника “Ъ” в оборонной промышленности, по результатам опытно-боевой эксплуатации будет принято решение о полноценном развертывании системы.

Тему гиперзвукового оружия Владимир Путин развил рассказом про "Авангард". Это, по его словам, "планирующий крылатый блок", способный "совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз". "При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование, как боковое, так и по высоте",— заявил президент. По сведениям “Ъ”, это первое публичное упоминание проекта 4202, который на протяжении последних лет разрабатывает НПО машиностроения. По словам военного источника “Ъ”, блок испытывался несколько раз, первый успешный пуск состоялся в октябре 2016 года из позиционного района Домбаровский (Оренбургская область) по полигону Кура (Камчатка). Тогда носителем 4202 выступила старая ракета РС-18.

Штатным носителем 4202 станет МБР РС-28 "Сармат" (разработчик — Государственный ракетный центр имени Макеева), о чем Владимир Путин также решил рассказать впервые. Эта ракета придет на смену МБР РС-20В "Воевода", которая стоит на вооружении еще с советских времен. "Но возможности "Cармата" значительно выше,— пояснил президент.— У "Воеводы" дальность — 11 тыс. километров, у новой системы ограничений по дальности практически нет". По словам источника “Ъ” в военном ведомстве, эти характеристики действительно заложены в техническом задании, но до принятия ракеты на вооружение надо провести еще два бросковых испытания (по данным “Ъ”, первое состоялось 25 декабря на космодроме Плесецк), а затем уже перейти к летно-конструкторской и дальнейшим программам. Командующий РВСН Сергей Каракаев подчеркнул, что ракеты "Сармат" позволят размещать ее в существующих шахтных пусковых установках "при минимальных доработках инфраструктуры позиционных районов". По данным “Ъ”, речь идет об Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН. Принятие МБР "Сармат" на вооружение планируется в 2019–2020 годах.

Отдельно президент остановился на разработке беспилотных подводных аппаратов, способных передвигаться на большой глубине с небывалой скоростью. Он уточнил, что они могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. По данным “Ъ”, в последние десять лет в интересах ВМФ в ЦКБ МТ "Рубин" проводились несколько НИР, смысл которых сводился к оценке создания автономных глубоководных многоцелевых систем. Известно о двух работах — "Цефалопод" и "Статус-6", представляющих собой необитаемые подводные аппараты повышенной автономности (на них устанавливается ядерная энергоустановка разработки ОКБМ имени Африкантова). И если "Цефалопод" должен обеспечивать поражение объектов противника обычным вооружением, то "Статус-6", согласно описанию, должен доставить до цели ядерный боезаряд, который нанесет "неприемлемый ущерб территории страны путем создания обширных зон радиоактивного загрязнения, цунами и другими разрушительными факторами ядерного взрыва". Носителем этих аппаратов будут атомные подлодки спецназначения проекта 09852 "Белгород" и 09851 "Хабаровск". Главком ВМФ Владимир Королев уточнил, что в 2017 году была успешно испытана ядерная энергетическая установка.

В Пентагоне не видят ничего нового в словах российского президента. "Мы не удивлены этим заявлениям и хотим заверить американский народ, что полностью готовы",— сказала представитель ведомства Дейна Уайт. Источник телеканала CNN в госструктурах США высказал сомнение в том, что описанные Владимиром Путиным новые системы "в обозримом будущем будут приняты Россией на вооружение".

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин "лично контролировал разработку представленного в ходе послания вооружения". Источник “Ъ”, близкий к Минобороны, уточнил, что это происходило как во время специальных совещаний, так и в частных встречах с руководством ведомства. По его словам, изложенные президентом проекты включены в госпрограмму вооружений до 2027 года, которая была подписана 14 декабря.

Иван Сафронов, Александра Джорджевич, Елена Черненко