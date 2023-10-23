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ТАСС

Байден утверждает, что США не стремятся к военному столкновению с Росией из-за Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. 21 сентября 2023 года
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Джо Байденом в Белом доме. 21 сентября 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

Американский президент считает, что прекращение поддержки Киева привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден утверждает, что Соединенные Штаты не стремятся к военному столкновению с Россией из-за Украины. При этом американский лидер заявляет о готовности США защищать всех союзников по НАТО, в том числе в Прибалтике.

"Мы будем защищать каждый дюйм [территории] НАТО, чего требует [Североатлантический] договор", - сказал глава вашингтонской администрации, выступая в четверг вечером в Белом доме с телеобращением к согражданам, в котором высказался за оказание дальнейшей помощи Украине и Израилю. Однако, по его версии, США не ищут сами военного столкновения с Россией. "Мы не стремимся к тому, чтобы американские войска воевали в России или против России", - сказал Байден.

Он напомнил, что ранее неоднократно заверял в отсутствии намерений посылать Вооруженные силы США на Украину для противодействия России. Тем не менее Байден не дал никакого нового обещания на этот счет. "С самого начала я сказал, что не буду отправлять американские войска воевать на Украине. Все, о чем просит Украина, - это помощь: вооружения, боеприпасы, [другие] средства, чтобы вытеснить вторгающиеся российские войска со своей земли. А также системы противовоздушной обороны, чтобы сбивать российские ракеты, прежде чем те уничтожат украинские города", - заявил президент.

По словам Байдена, прекращение США поддержки Украины привело бы к эскалации в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. "Мы знаем, что за пределами Европы наши союзники и, может быть важнее всего, наши соперники и противники следят. Они также следят за нашим ответом на Украине", - заявил Байден.

По версии американского лидера, при отказе США от помощи Украине и победе России "риск конфликта и хаоса распространится на другие части мира - в Индо-Тихоокеанский регион, на Ближний Восток, особенно на Ближний Восток". "Иран поддерживает Россию на Украине. И он поддерживает ХАМАС и другие террористические группировки в регионе", - полагает Байден. "Я бы добавил, что мы продолжим призывать его к ответу", - заявил глава американской администрации.

"США и наши партнеры в регионе пытаются построить более позитивное будущее для Ближнего Востока", - утверждал он. 

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