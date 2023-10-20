В России оценили способность ПВО перехватывать ракеты ATACMS

Российские военные готовились к борьбе с переданными Киеву баллистическими ракетами ATACMS. Способность средств противовоздушной обороны (ПВО) перехватывать ракеты оценил бывший заместитель главнокомандующего Военно-воздушными силами России генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с «Царьградом».

Отмечается, что российские зенитные ракетные комплексы легко могут перехватывать даже самые совершенные ракеты Запада. Однако Бижев допустил, что в первое время могут быть незначительные пропуски.

«Мы уже готовы давно к ним. Моделировали борьбу с этими средствами воздушного нападения, имитировали удары, и расчеты тренировались уже. Потому что все были уверены на сто процентов, что они будут переданы. Не упустит Америка», — сообщил Бижев.

Ранее в октябре полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что военные Вооруженных сил России смогут быстро освоить способы противодействия поставленным Украине ракетам ATACMS.

В том же месяце немецкий журналист Юлиан Репке писал, что США передали Вооруженным силам Украины ATACMS без GPS, так как российские комплексы радиоэлектронной борьбы успешно справляются с вооружением на основе этой системы.