Пресса Израиля: С самого первого дня конфликта Средиземное море патрулируют израильские субмарины

Источник изображения: topwar.ru

Израиль прикрыл морское направление с помощью подводных лодок, субмарины из состава 7-й флотилии ВМС Израиля патрулируют в Средиземном море. Об этом сообщает израильская пресса.

По данным издания Bohl, командование ВМС Израиля приняло решение развернуть подводные лодки на случай нападения Ирана или "Хизбаллы", имеющих средства для атак из акватории Средиземного моря. Сделано это было еще в первые дни атаки ХАМАС, потому что не исключалось, что в конфликт вмешаются третьи силы. На данный момент Израиль со стороны моря прикрывает и американская авианосная группа.

В рамках усилий по сдерживанию Ирана и "Хизбаллы" в Средиземном море дислоцируются не только американские авианосцы — с первого дня войны в Средиземном море была развернута 7-я флотилия подводных лодок

- пишет издание.

Кроме Ирана и "Хизбаллы", имеются средства для атаки с моря и у движения ХАМАС. По имеющимся данным, группировка имеет на вооружении беспилотные подводные аппараты, способные нанести повреждения или уничтожить подводные коммуникации. С начала конфликта израильские военные уже пресекли несколько попыток со стороны ХАМАС запустить морские беспилотники.

Напомним, что в настоящее время у побережья Израиля развернута авианосная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford, в которую входят пять боевых кораблей. Также на Ближний Восток движется вторая АУГ во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower, в которую входят три корабля сопровождения. Также США развернули экспедиционный корпус из состава КМП США в количестве 2 тысяч морских пехотинцев и подтянули к Израилю боевую авиацию.