Израиль снова ударил по аэропортам Сирии. Как развивается война на Ближнем Востоке

Sana: аэропорты Дамаска и Алеппо перестали работать из-за ударов Израиля
В результате атаки Армии обороны Израиля выведены из строя сирийские аэропорты Дамаска и Алеппо. Погиб сотрудник воздушной гавани, еще один получил ранения. Израильские военные не комментировали взрывы в аэропортах, но отчитались об очередных обстрелах объектов движения ХАМАС в секторе Газа и исламистских радикалов на юге Ливана. Тем временем министр обороны США Ллойд Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке противоракетный комплекс THAAD и дополнительные батальоны зенитного ракетного комплекса Patriot.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по взлетно-посадочным полосам аэропортов Дамаска и Алеппо (Сирия) и вывела их из строя. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на Вооруженные силы Сирии.
«Примерно в 5:25 израильский противник одновременно осуществил воздушную агрессию, запустив ракеты со стороны Средиземного моря к западу от Латакии и со стороны оккупированных сирийских Голан по международным аэропортам Дамаска и Алеппо», - говорится в сообщении SANA.
Атака привела к «мученической» смерти сотрудника аэропорта Дамаска и травмам еще одного. Взлетно-посадочные полосы оказались выведены из строя.
Министерство транспорта Сирии перевело регулярные рейсы в аэропорт города Латакия. Когда аэропорты будут восстановлены, пока не сообщается.
Представители ЦАХАЛ не комментировали информацию о повреждении сирийских аэропортов.
Это не первая атака ЦАХАЛ на сирийские аэропорты за время нынешнего обострения палестино-израильского конфликта. Удары также наносились 12 и 15 октября.
12 октября пришлось развернуться самолету, следовавшему из Ирана в Сирию, обратно в Тегеран. Издание Ynet сообщало, что целью удара было помешать переброске вооружений в Ливан.
Сирия и Ливан выступили на стороне движения ХАМАС. Израильская сторона заявляла, что с территории этих государств ведутся обстрелы.
ЦАХАЛ отстреливается в разных направлениях
ЦАХАЛ продолжает бить по объектам ХАМАС в секторе Газа.
«В течение дня были нанесены удары по десяткам шахт туннелей террористов, складам оружия, штаб-квартирам, командным центрам и мечетям, используемым террористами ХАМАС в качестве оперативных штабов», - говорится в сообщении военных.
В ЦАХАЛ проинформировали об авиаударе по подземному комплексу движений ХАМАС и "Исламский Джихад" (организация запрещена в России) в мечети Аль-Ансар в городе Дженин на Западном берегу Иордана. По данным израильских военных, располагающаяся здесь террористическая ячейка ответственна за несколько терактов и готовила следующие атаки. Военно-информационная служба движения "Хезболла" сообщила, что погибли два человека, несколько получили ранения.
Военные Израиля уничтожили очередную "террористическую ячейку" на юге Ливана, готовившуюся запустить противотанковые ракеты. Удары были нанесены по наблюдательному оборудованию и военной инфраструктуре группировки "Хезболла", а также по месту запуска ливанской ракеты, целившейся по израильскому беспилотнику.
Министерство обороны и ЦАХАЛ объявили об эвакуации еще 14 населенных пунктов на границе с Ливаном.
США стремятся оказать помощь союзнику
На Ближнем Востоке будут развернуты батареи систем ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot. Об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина, опубликованном на сайте Пентагона.
Также Остин распорядился готовиться к развертыванию дополнительных войск для "усиления готовности и возможности быстрого ответа в случае необходимости".
Ранее США направили на Ближний Восток авианосец USS Gerald R. Ford с пятью кораблями сопровождения, а также авианосец USS Dwight D. Eisenhower с тремя кораблями сопровождения.
Алексей Пермяков