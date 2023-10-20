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ЦАМТО: основной задачей патрулирования МиГ-31К в Черном море станет нанесение ударов по ПУ с ОТР ATACMS

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Истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".
Источник изображения: Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ЦАМТО, 19 октября. Основной задачей патрулирования в Черном море самолетов МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" станет нанесение мгновенных ударов по выявленным разведкой установкам с американскими ОТР ATACMS.

Об этом в интервью "РИА Новости", заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

В среду президент России Владимир Путин заявил журналистам, что ВКС России начинают на постоянной основе патрулирование воздушного пространства над Черным морем истребителями МиГ-31К, вооруженными гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

"Данные самолеты выступают именно как платформа для гиперзвуковых "Кинжалов". Это оружие задействуется и в любой момент может быть использовано для мгновенных, фактически в режиме онлайн, ударов по выявленным целям в контексте начавшихся поставок на Украину американских ОТР ATACMS", – сказал "РИА Новости" И.Коротченко.

Он добавил, что "Кинжалы" будут задействованы в рамках разведывательно-ударного контура, который будет работать именно на задачу своевременного выявления пусковых установок, огневых позиций и мест хранения ракет ATACMS.

И.Коротченко не исключает, что здесь могут быть и иные цели. "Кинжал" в определенной степени является средством передового базирования, поэтому это зримая демонстрация того, что Россия не исключает для себя любые варианты реагирования в случае принятия политического или военного решения. Мы же понимаем, что "Кинжал" может использоваться как в обычном варианте, так и со спецбоеприпасом (ядерной боеголовкой – ред.)", – пояснил директор ЦАМТО.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
МиГ-31
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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