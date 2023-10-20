Войти
ИноСМИ

Полярный прагматизм: вот как война в Газе поможет России бороться с США

445
0
0
Израиль наносит артиллерийские удары по сектору Газа. 11 октября 2023 года
Израиль наносит артиллерийские удары по сектору Газа. 11 октября 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Erik Marmor

Asharq Al-Awsat: Россия извлекает выгоду из войны в Газе для борьбы против США

Война в Газе и помощь Израилю со стороны США на руку России, считает автор статьи из Asharq Al-Awsat. Эскалация ситуации на Ближнем Востоке отвлекает Запад от Украины, а также подстегивает цены на нефть. Все это дает Москве еще один козырь в борьбе против Вашингтона.

В понедельник президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами Египта, Сирии, Ирана и Палестины, посвященных эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Российский лидер выразил глубокую обеспокоенность катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения в секторе Газа и отметил возможность перерастания конфликта между Израилем и ХАМАС в региональную войну.

Действительно ли чувства Путина в отношении ближневосточного кризиса настоящие?

У каждого, конечно, совесть своя. Мы лишь можем сделать собственные выводы с позиции политического прагматизма, не придающего веса идеалам, ведь если "у Платона есть нравственное прошлое, то у Макиавелли – политическое будущее".

Некоторые военно-политические ситуации играют на руку России. Если конфронтация между ХАМАС и Израилем перерастет в крупное противостояние на всем Ближнем Востоке, то главная мечта Москвы сбудется. Соединенные Штаты уже сейчас "затягивает в трясину" на Ближнем Востоке и регионе Персидского залива, не меньшую, чем когда-то во Вьетнаме и Ираке.

Путин называет "сизифову сцену" между ХАМАС и Израилем ярким примером провала американской политики на Ближнем Востоке, где Соединенные Штаты доминировали со времен Кэмп-Дэвидских соглашений.

Многие русские согласны с ним, учитывая, что Вашингтон является главным преступником в регионе. Вашингтон – благодаря своим неразрывным связям с Тель-Авивом – заставляет палестинцев испивать горькую чашу страданий. Москва, в свою очередь, надеется, что бесчеловечные действия американцев помогут ей укрепиться в регионе. Она работала над этим со времен так называемой "арабской весны", когда все обнаружили, что Соединенные Штаты являются союзником, который всегда предает своих друзей. Это подтверждает высказывание Генри Киссинджера: "Враги должны нас бояться, а друзья должны бояться еще сильнее".

Менее чем через две недели после начала войны в Газе из Москвы прозвучали обвинения в адрес Запада в целом и Америки в частности. В Кремле заявили, что коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами игнорировал эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и уделял все свое внимание поддержке Украины.

МИД РФ, в свою очередь, обвинил НАТО в препятствовании работе так называемого "ближневосточного квартета", в который входят Соединенные Штаты, Евросоюз, ООН и Россия. Таким образом Запад якобы пытается изолировать Россию из-за военной спецоперации на Украине. Но тот, кто заплатил и продолжает платить цену, – бедная и несчастная оккупированная Палестина.

Дмитрий Медведев, бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ, заявил: "Вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа".

Предыдущие строки отражают состояние "русской утопии", которой нет места в мире политики и борьбы противоположностей.

Эскалация насилия в регионе продолжается. Палестино-израильская конфронтация грозит перерасти в широкомасштабную войну на всем Ближнем Востоке.

Отчасти это связано с международной новостной повесткой дня. Москва делает ставку на то, что звон оружия на многострадальном Востоке будет громче, чем звуки украинского кризиса, а образы трагедии в Газе затмят события в Киеве, Запорожье и их окрестностях, то есть Украина отойдет на второй план в глазах мирового сообщества.

Путин, вероятно, надеется на эскалацию конфликта на Ближнего Востока, поскольку это отвлечет внимание от Украины. Решимость и поддержка покровителей Зеленского рассеются как дым.

На еще одну деталь обратил внимание американский политолог Уолтер Рассел Мид в своей статье, опубликованной в The Wall Street Journal. Он считает, что начало широкомасштабной военной конфронтации на Ближнем Востоке стало бы неоценимым благом для президента России Владимира Путина. Это привело бы к росту цен на нефть, что, несомненно, в интересах Москвы, чья казна снова наполнится, и усилило бы давление на европейские страны.

Путин орлиным взором наблюдает за военными передвижениями Соединенных Штатов в водах Средиземного моря (переброска авианосцев "Джеральд Форд" и "Эйзенхауэр") и понимает, что начало широкомасштабной конфронтации означает распыление сил Пентагона, который будет вынужден разделить имеющиеся вооружения между Украиной и своими союзниками на Ближнем Востоке.

Новая трясина для Америки в регионе Ближнего Востока и Персидского залива – это мечта не только Москвы, но и Пекина, ее самого прагматичного союзника. С одной стороны, это снизит давление на Китай в водах Тихого океана, а с другой – упрочит его "железную хватку" в водах Южно-Китайского моря. Вместе с тем, у китайцев появится возможность изменить баланс сил в районе Тайваньского полуострова и, несомненно, в свою пользу.

Москва испытывает огромную радость из-за того, что Вашингтону предстоит тяжелое испытание, которое проверит на прочность эффективность его военного и политического влияния во всем мире – поддержка двух союзников в двух разных военных конфликтах.

Политический прагматизм, представленный войной в Газе, был преподнесен русским на блюдечке с голубой каемочкой.

Автор: Эмиль Амин (إميل أمين)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Египет
Израиль
Ирак
Иран
Китай
Россия
Сирия
США
Тайвань
Украина
Компании
ООН
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Проекты
NATO
Авианосец
Евросоюз
Похожие новости
19.10.2023
Аналитики рассказали, чем похожи конфликты в Газе и на Украине
13.09.2021
Liga.net (Украина): адмирал Ставридис написал книгу о войне. Через десять лет западный мир может погибнуть
26.10.2016
Холодная война 2.0: как Россия и Запад вновь обострили историческое противостояние (The Guardian, Великобритания)
20.08.2014
Ловушка для союзника
13.08.2014
Наш ответ Вашингтону
22.04.2013
Политика и национальная оборона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.10 11:46
  • 56197
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.10 10:19
  • 1
Три самолета ВВС Британии приблизились к границам РФ в районе Черного моря
  • 20.10 09:29
  • 27
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 20.10 09:05
  • 15
Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска
  • 20.10 07:43
  • 1
А.Михеев: одним из ключевых трендов в области ВТС является глобальный рост интереса к технологическому партнерству
  • 20.10 06:17
  • 1
Какой ВМФ нужен современной России
  • 20.10 06:02
  • 1
В России оценили способность ПВО перехватывать ракеты ATACMS
  • 20.10 05:37
  • 111
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 19.10 16:11
  • 8
Полковник объяснил сложность перехвата американских бомб GLSDB
  • 19.10 14:49
  • 1
Космонавты осмотрели место утечки на модуле "Наука" с помощью манипулятора ERA
  • 19.10 12:05
  • 1
Военнослужащие ВДВ успешно применяют FPV-дроны для поражения личного состава ВСУ в укрытиях
  • 19.10 06:40
  • 2660
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.10 06:05
  • 2
Сокращение финансирования строительства атомных ледоколов
  • 19.10 05:31
  • 70
Представлен новый немецкий танк «Пантера KF51»: как «Армата», но без необитаемой башни
  • 19.10 04:33
  • 1
В России разработали турель "Черная вдова", способную распознавать живую силу и технику