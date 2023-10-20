Полярный прагматизм: вот как война в Газе поможет России бороться с США

Asharq Al-Awsat: Россия извлекает выгоду из войны в Газе для борьбы против США

Война в Газе и помощь Израилю со стороны США на руку России, считает автор статьи из Asharq Al-Awsat. Эскалация ситуации на Ближнем Востоке отвлекает Запад от Украины, а также подстегивает цены на нефть. Все это дает Москве еще один козырь в борьбе против Вашингтона.

В понедельник президент России Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами Египта, Сирии, Ирана и Палестины, посвященных эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Российский лидер выразил глубокую обеспокоенность катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения в секторе Газа и отметил возможность перерастания конфликта между Израилем и ХАМАС в региональную войну.

Действительно ли чувства Путина в отношении ближневосточного кризиса настоящие?

У каждого, конечно, совесть своя. Мы лишь можем сделать собственные выводы с позиции политического прагматизма, не придающего веса идеалам, ведь если "у Платона есть нравственное прошлое, то у Макиавелли – политическое будущее".

Некоторые военно-политические ситуации играют на руку России. Если конфронтация между ХАМАС и Израилем перерастет в крупное противостояние на всем Ближнем Востоке, то главная мечта Москвы сбудется. Соединенные Штаты уже сейчас "затягивает в трясину" на Ближнем Востоке и регионе Персидского залива, не меньшую, чем когда-то во Вьетнаме и Ираке.

Путин называет "сизифову сцену" между ХАМАС и Израилем ярким примером провала американской политики на Ближнем Востоке, где Соединенные Штаты доминировали со времен Кэмп-Дэвидских соглашений.

Многие русские согласны с ним, учитывая, что Вашингтон является главным преступником в регионе. Вашингтон – благодаря своим неразрывным связям с Тель-Авивом – заставляет палестинцев испивать горькую чашу страданий. Москва, в свою очередь, надеется, что бесчеловечные действия американцев помогут ей укрепиться в регионе. Она работала над этим со времен так называемой "арабской весны", когда все обнаружили, что Соединенные Штаты являются союзником, который всегда предает своих друзей. Это подтверждает высказывание Генри Киссинджера: "Враги должны нас бояться, а друзья должны бояться еще сильнее".

Менее чем через две недели после начала войны в Газе из Москвы прозвучали обвинения в адрес Запада в целом и Америки в частности. В Кремле заявили, что коллективный Запад во главе с Соединенными Штатами игнорировал эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и уделял все свое внимание поддержке Украины.

МИД РФ, в свою очередь, обвинил НАТО в препятствовании работе так называемого "ближневосточного квартета", в который входят Соединенные Штаты, Евросоюз, ООН и Россия. Таким образом Запад якобы пытается изолировать Россию из-за военной спецоперации на Украине. Но тот, кто заплатил и продолжает платить цену, – бедная и несчастная оккупированная Палестина.

Дмитрий Медведев, бывший президент России, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ, заявил: "Вместо активной работы над палестино-израильским урегулированием эти придурки залезли к нам и вовсю помогают неонацистам, сталкивая два близких народа".

Предыдущие строки отражают состояние "русской утопии", которой нет места в мире политики и борьбы противоположностей.

Эскалация насилия в регионе продолжается. Палестино-израильская конфронтация грозит перерасти в широкомасштабную войну на всем Ближнем Востоке.

Отчасти это связано с международной новостной повесткой дня. Москва делает ставку на то, что звон оружия на многострадальном Востоке будет громче, чем звуки украинского кризиса, а образы трагедии в Газе затмят события в Киеве, Запорожье и их окрестностях, то есть Украина отойдет на второй план в глазах мирового сообщества.

Путин, вероятно, надеется на эскалацию конфликта на Ближнего Востока, поскольку это отвлечет внимание от Украины. Решимость и поддержка покровителей Зеленского рассеются как дым.

На еще одну деталь обратил внимание американский политолог Уолтер Рассел Мид в своей статье, опубликованной в The Wall Street Journal. Он считает, что начало широкомасштабной военной конфронтации на Ближнем Востоке стало бы неоценимым благом для президента России Владимира Путина. Это привело бы к росту цен на нефть, что, несомненно, в интересах Москвы, чья казна снова наполнится, и усилило бы давление на европейские страны.

Путин орлиным взором наблюдает за военными передвижениями Соединенных Штатов в водах Средиземного моря (переброска авианосцев "Джеральд Форд" и "Эйзенхауэр") и понимает, что начало широкомасштабной конфронтации означает распыление сил Пентагона, который будет вынужден разделить имеющиеся вооружения между Украиной и своими союзниками на Ближнем Востоке.

Новая трясина для Америки в регионе Ближнего Востока и Персидского залива – это мечта не только Москвы, но и Пекина, ее самого прагматичного союзника. С одной стороны, это снизит давление на Китай в водах Тихого океана, а с другой – упрочит его "железную хватку" в водах Южно-Китайского моря. Вместе с тем, у китайцев появится возможность изменить баланс сил в районе Тайваньского полуострова и, несомненно, в свою пользу.

Москва испытывает огромную радость из-за того, что Вашингтону предстоит тяжелое испытание, которое проверит на прочность эффективность его военного и политического влияния во всем мире – поддержка двух союзников в двух разных военных конфликтах.

Политический прагматизм, представленный войной в Газе, был преподнесен русским на блюдечке с голубой каемочкой.

Автор: Эмиль Амин (إميل أمين)