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Российскую «Ангару-НЖ» переместили для окончательной сборки

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Российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-5»
Российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-5».
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

В монтажно-испытательном корпусе космодрома Восточный блоки трех ступеней полноразмерного макета «Ангара-НЖ» тяжелой ракеты «Ангара-5» переместили для окончательной сборки. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Отмечается, что в настоящее время масса «Ангары-НЖ» составляет 52 тонны, что до 18 тонн меньше, чем сухая масса «Ангары-5» вместе с головной частью.

В сентябре госкорпорация сообщила о начале сборки блоков «Ангары-НЖ» в пакет на Восточном.

В июне «Роскосмос» анонсировал старт комплексных испытаний «Ангары-НЖ» — конструкторско-технологического макета тяжелой ракеты «Ангара-А5» — на космодроме Восточный.

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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
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