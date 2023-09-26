«Роскосмос» начал сборку блоков копии «Ангары-А5»

Сборку блоков «Ангары-НЖ» в пакет начали на космодроме Восточный. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос» в Telegram.

«На Восточном началась сборка блоков "Ангары-НЖ" в "пакет" на стенде револьверного типа, специально смонтированном для работ с ракетами семейства "Ангара-А5"», — говорится в сообщении.

«Ангара-НЖ», которая является полноразмерной копией тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5», предназначена для отработки подготовки штатной ракеты к пуску и аттестации строящегося ракетного комплекса «Амур».

Отмечается, что макет вывезут на стартовый комплекс после завершения комплексных испытаний. После этого начнутся совместные проверки изделия и систем стартового комплекса.

В августе генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что разработка эскизного проекта ракеты семейства «Ангара» для запуска модулей перспективной Российской орбитальной станции завершена.

В июле заместитель гендиректора по развитию Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Субботин рассказал, что первый пуск перспективной российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» может состояться в 2028-2030 годах.