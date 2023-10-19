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ТАСС

В ФРГ и Британии заявили, что возврата к былому сотрудничеству с РФ в энергетике не будет

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Энергетика
Энергетика.
Источник изображения: Reuters

Представители двух европейских государств отметили, что "отношения окончены"

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Германия и Великобритания не планируют возобновлять сотрудничество с Россией в области поставок энергоносителей в масштабах, характерных для периода до начала спецоперации РФ на Украине. С такой оценкой выступили представители двух европейских государств на полях проходящего в Лондоне Energy Intelligence Forum.

"Мы не вернем тех отношений с Россией в энергетике, которые мы имели до начала [спецоперации]. Эти отношения окончены", - заявил посол ФРГ в Великобритании Мигель Бергер. Британский государственный министр энергетической безопасности и стратегии достижения нулевого уровня выбросов Грэм Стюарт присоединился к словам германского дипломата, отметив, что, несмотря на меньшую зависимость от импорта российских энергоресурсов, чем у других стран Евросоюза, "возврата к прежним отношениям в сфере энергетики между РФ и Соединенным Королевством не будет".

Как пояснило агентство Bloomberg, на Великобританию решение об отказе от российских энергопоставок не окажет существенного негативного влияния, поскольку еще в 2021 году импорт газа из РФ в страну составил лишь 4%, а нефти - 9%. Однако для энергетической отрасли Германии подобный шаг "крайне серьезен", так как разрыв торговых отношений с РФ в сфере энергетики лишил страну "почти половины" импорта газа.

После начала спецоперации РФ на Украине Германия решила отказаться от импорта российских энергоресурсов. ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба". В настоящий момент в республику не поступает и российский трубопроводный газ, так как в ходе диверсий были разрушены три из четырех веток "Северных потоков".

Британское правительство заявило о намерении постепенно отказаться от импорта российского газа после начала СВО. Официальный запрет на импорт СПГ из России вступил в силу с 1 января 2023 года. 

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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