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РИА Новости

Постпред в Вене не исключил новых договоров по контролю над вооружениями

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Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Источник изображения: © Фото предоставлено посольством России в Австрии

Ульянов назвал заключение новых договоров по контролю над вооружениями возможным

МОСКВА, 18 окт - РИА Новости. Заключение новых договоренностей в области контроля над вооружениями между Москвой и западными странами возможно, но только в том случае, если эти государства пересмотрят свою антироссийскую политику, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала "Россия 24".

"У меня есть уверенность, что рано или поздно система международных договоров и соглашений начнет восстанавливаться, наверное, в другом виде, в облегченном по сравнению с СНВ-3 или Договором об обычных вооруженных силах в Европе. Наверное, и нам, и Западу нужна определенная предсказуемость, определенное не то что доверие, но хотя бы недоверие свести к минимуму", - отметил дипломат.

"Но для того, чтобы это могло быть реализовано, США и страны НАТО должны серьезно пересмотреть свою политику, в том числе курс на нанесение России так называемого стратегического поражения. Если и когда это произойдет, вполне возможно, что диалог завяжется, и не исключаю, что он приведет к заключению новых договоренностей. Но сейчас это выглядит как весьма отдаленная перспектива", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию РФ заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.

В начале июня в качестве контрмеры в рамках ДСНВ, Вашингтон объявил о прекращении передачи РФ информации о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, подпадающих под договор, отозвал выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках ДСНВ и заявил об отказе выдавать новые. Помимо этого, США заявили о прекращении предоставления РФ телеметрической информации, затрагивающей пуски американских МБР и баллистических ракет подводных лодок.

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