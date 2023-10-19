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ТАСС

Шойгу: численность войск усиления НАТО в Восточной Европе и Прибалтике выросла в 2,5 раза

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НАТО в Латвии
НАТО в Латвии.
Источник изображения: belvpo.com

По словам министра обороны РФ, теперь это более 30 тыс. человек

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Войска усиления НАТО в Восточной Европе и странах Балтии с февраля прошлого года увеличили численность в 2,5 раза, теперь это более 30 тыс. человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"С февраля прошлого года численность войск усиления блока в Восточной Европе и странах Балтии увеличилась в 2,5 раза и превысила 30 тысяч человек. Более половины из них - военнослужащие Соединенных Штатов Америки", - сказал Шойгу, выступая на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии в Москве.

Он добавил, что на восточном фланге НАТО регулярно проводятся крупные учения, в основе сценария которых - военный конфликт с Россией и Белоруссией. "Отрабатывается применение ядерного оружия с задействованием стратегической авиации США и тактических ядерных сил НАТО", - уточнил Шойгу. 

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