В 2022 году мировой объем экспорта обычных вооружений впервые превысил 100 млрд. долларов

ЦАМТО, 18 октября. В 2022 году мировой объем экспорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) впервые в новейшей истории превысил 100 млрд. долл. и составил 103,460 млрд. долл.

Об этом говорится в готовящемся к публикации "Ежегоднике ЦАМТО-2023", в котором приводится детальный анализ мирового рынка оружия за последние 8 лет (2015-2022 гг.).

Общий анализ тенденций развития мирового рынка оружия в период после мирового экономического кризиса 2008 года и в отчетный период (2015-2022 гг.)

Мировой кризис, разразившийся в 2008 году, оказал существенное воздействие на мировой экспорт/импорт ВиВТ в последующие 5 лет на фоне вялотекущей рецессии мировой экономики.

Предел по падению экспорта ВиВТ имел место в 2013 году по сравнению с 2012 годом. С началом существенного роста мировой экономики с 2014 года началось и очень значительное оживление рынка вооружений, что можно объяснить выполнением ранее отложенных контрактов. Прежде всего, очень значительный рост объемов экспорта ВиВТ в 2015-2017 гг. объясняется началом поставок США вооружений и военной техники по мега-контрактам странам Ближнего Востока (прежде всего, Саудовской Аравии).

В последующие два года (2018-2019 гг.) темп роста мирового экспорта ВиВТ резко снизился и ушел в отрицательную зону. Признаком надвигающейся регрессии рынка стал 2018 год, когда рост мирового экспорта ВиВТ ушел в отрицательную зону (снижение составило -7,07%). Только в 2020 году рынок существенно возрос (+7,18%), но, тем не менее, не достиг уровня 2017 года. В 2021 году наблюдалось снижение темпа роста, обусловленное "отложенным" влиянием пандемии COVID-19 (рынок ВиВТ отличается большей инертностью по сравнению с ситуацией в мировой экономике). Рекордным по темпу ежегодного роста стал 2022 год (+30,69%). Во многом это объясняется началом исполнения ряда мегаконтрактов США с Саудовской Аравией, выход программы экспорта истребителей F-35 на максимальный уровень, а также резкое увеличение поставок Францией истребителей "Рафаль". Кроме того, на увеличение мирового экспорта/импорта ВиВТ в 2022 году уже начала оказывать ситуация вокруг Украины.

В расчет включен идентифицированный экспорт/импорт новых вооружений, лицензионные программы, поставки из состава ВС стран-экспортеров, ремонт и модернизация.

Стоимостной объем экспорта/импорта указан в текущих долларах США по тому или иному году (то есть на момент заключения контрактов) и рассчитан по фактическому сроку передачи вооружений.

Для сравнения: в 2015 году объем идентифицированного мирового экспорта/импорта обычных вооружений составил 73123,5 млн. долл., в 2016 году – 78502,9 млн. долл., в 2017 году – 80853,4 млн. долл., в 2018 году – 75137,0 млн. долл., в 2019 году – 73409,9 млн. долл., в 2020 году – 78685,0 млн. долл., в 2021 году – 79161,8 млн. долл., в 2022 году – 103459,8 млн. долл.

В целом за 8-летний период (2015-2022 гг.) объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) ЦАМТО оценивает в сумму 642,333 млрд. долл.

Примечание: говоря о мировом экспорте вооружений в 2022 году, нельзя не упомянуть Украину, поскольку Киеву было передано огромное количество вооружений.

В расчете по Украине учитывались поставки только по коммерческим контрактам, поставки в рамках военной помощи не учитывались, поскольку безвозмездная передача вооружений не входит в категорию "торговля оружием".

В 2022 году Украина стала крупнейшим в мире получателем основных систем обычных вооружений в рамках оказания Киеву военной помощи.

Поскольку поставки Украине осуществлялись преимущественно в рамках оказания военной помощи, речь идет именно о крупнейшем в мире получателе вооружений, а не импортере ВиВТ.

Этот объем помощи в 2022 году по основным системам вооружений ЦАМТО оценивает в сумму 15,815 млрд. долл. В категорию основные системы вооружения не включены стрелковое оружие и патроны к нему, ракеты и боеприпасы всех типов, вспомогательное вооружение (не относящееся к категории основных систем), все прочее оборудование, обмундирование и т.д. С их учетом общий объем заявленной США и союзниками военной помощи Украине по итогам 2022 года (с 24 февраля по 31 декабря) составляет 48,9 млрд. долл. При этом на основные системы вооружения согласно классификации Регистра ООН (их перечень приведен в конце этого материала) из общего объема военной помощи в 2022 году пришлось 15,815 млрд. долл. (32,3%).

Для сравнения: по данным ЦАМТО, импорт основных систем вооружения Индии по коммерческим контрактам в 2022 году составил 13,748 млрд. долл. (1 место), Катара (2 место) – 12,510 млрд. долл. Третью позицию в рейтинге занимает Саудовская Аравия с объемом 10,690 млрд. долл.

По коммерческим контрактам, то есть по категории, входящей в понятие "торговля оружием", импорт вооружений Украины в 2022 году составил, по оценке ЦАМТО, 744 млн. долл.

Объем поставок основных систем вооружения Киеву в 2022 году в рамках безвозмездной военной помощи в сумме 15,815 млрд. долл. (расчет проведен по остаточной стоимости тех или иных видов вооружений) составил 15,3% от объема мировой торговли оружием по коммерческим контрактам (103,460 млрд. долл.).

Оценка соотношения мирового экспорта/импорта вооружений к мировым расходам на оборону в 2015-2022 гг.

Усредненная доля мирового экспорта/импорта обычных вооружений в структуре мировых расходов на оборону в 2015-2022 гг. составила, по оценке ЦАМТО, 4,58%.

В посткризисный период доля мирового экспорта/импорта вооружений в структуре мировых расходов на оборону стала возрастать. Максимальный показатель в 5,04% был зафиксирован в 2017 году. После четырехлетнего роста в 2018 году доля мирового экспорта/импорта вооружений в структуре мировых расходов на оборону вновь снизилась до 4,46%, еще меньший показатель имел место в 2019 году: 4,14%. В 2020 году имел место небольшой рост этого показателя (4,23%) и вновь спад в 2021 году (4,05%). Свидетельством существенного роста экспорта/импорта вооружений в 2022 году стал резкий рост этого показателя, который достиг 5,18% (максимальный результат за рассматриваемый 8-летний период).

Для сравнения: процентная доля мирового военного экспорта/импорта в структуре мировых расходов на оборону в 2015 году составила 4,67%, в 2016 году – 4,97%, в 2017 году – 5,04%, в 2018 году – 4,46%, в 2019 году – 4,14%, в 2020 году – 4,23%, в 2021 году – 4,05% и в 2022 году – 5,18%.

Следует отметить, что мировой военный экспорт/импорт гораздо в большей степени "реагирует" на экономический кризис, чем показатель военных расходов. В условиях нормального функционирования мировой экономики темп роста мирового экспорта/импорта ВиВТ, как правило, опережает (причем существенно) темп роста мировых военных расходов.

Оценка темпов роста мирового экспорта/импорта ВиВТ и темпов роста мирового ВВП в 2015-2022 гг.

В рассматриваемый период (2015-2022 гг.) ежегодный темп роста мирового экспорта/импорта вооружений превысил темпы роста ВВП по трем годам. В 2016 году по сравнению с 2015 годом прирост мирового экспорта/импорта ВиВТ составил +7,35% при одновременном росте ВВП всего на +1,69%. В 2020 году по сравнению с 2019 годом прирост мирового экспорта/импорта ВиВТ составил +7,18% при одновременном снижении ВВП (-2,70%). В 2022 году по сравнению с 2021 годом прирост мирового экспорта/импорта ВиВТ составил рекордные +30,69% при умеренном росте ВВП (+4,08%).

В целом в рассматриваемый период ситуация выглядит следующим образом.

В 2016 году по сравнению с 2015 годом показатель роста мирового экспорта/импорта вооружений составил +7,35% при очень скромном росте мирового ВВП (+1,69%), в 2017 году по сравнению с 2016 годом: +2,99% (экспорт/импорт ВиВТ) против роста ВВП на +6,34%; в 2018 году по сравнению с 2017 годом: -7,07% (экспорт/импорт вооружений) против +6,07% (ВВП), в 2019 году по сравнению с 2018 годом: -2,30% (экспорт/импорт ВиВТ) против +1,53% (ВВП), в 2020 году по сравнению с 2019 годом: +7,18% (экспорт/импорт ВиВТ) против -2,70% (ВВП), в 2021 году по сравнению с 2020 годом: +0,61% (экспорт/импорт ВиВТ) против +13,46% (ВВП), в 2022 году по сравнению с 2021 годом: +30,69% (экспорт/импорт ВиВТ) против +4,08% (ВВП).

Кроме того, на протяжении рассматриваемого периода наблюдалась тенденция постепенного, но не очень устойчивого, роста процентного соотношения стоимостного объема экспорта/импорта вооружений к мировому ВВП (некоторая регрессия имела место в 2018-2019 гг. и 2021 году).

В 2016 и 2022 годах процентное соотношение стоимостного объема экспорта/импорта вооружений к мировому ВВП, по оценке ЦАМТО, достигло своего максимального значения за 8-летний период и составило 0,104%.

Для справки: в 2015 году это соотношение составило 0,098%, в 2016 году – 0,104%, в 2017 году – 0,100%, в 2018 году – 0,088%, в 2019 году – 0,085%, в 2020 году – 0,093%, в 2021 году – 0,082% и в 2022 году – 0,104%.

Средний показатель соотношения стоимостного объема экспорта/импорта вооружений к мировому ВВП за период 2015-2022 гг. составил 0,094%.

В анализе ЦАМТО мирового рынка оружия учитываются вооружения по 8 основным видам ВиВТ согласно классификации Регистра ООН. Каждый вид подразделяется на несколько категорий по функциональному предназначению. Всего рассмотрено 29 категорий ВиВТ.

В категории "авиационная техника": многоцелевые истребители, штурмовики, самолеты-заправщики, самолеты базовой патрульной авиации, военно-транспортные самолеты, самолеты ДРЛОиУ, разведывательные самолеты, реактивные учебно-боевые самолеты и турбовинтовые учебно-тренировочные самолеты.

В категории БЛА: средневысотные и стратегические БЛА, тактические и мини-БЛА.

В категории "вертолетная техника": ударные вертолеты, противолодочные и морские патрульные вертолеты, тяжелые транспортные вертолеты, многоцелевые вертолеты среднего и легкого класса.

В категории "военно-морская техника": боевые надводные корабли основного класса (авианосцы, эсминцы, фрегаты, корветы, минно-тральные корабли, танко-десантные корабли), подводные лодки, катера (ракетные, артиллерийские, патрульные, десантные, прибрежной и морской зоны).

В категории "бронетанковая техника": ОБТ, боевые бронированные машины (боевые машины пехоты, бронетранспортеры), бронированные автомобили и бронемашины класса MRAP.

В категории "ракетно-артиллерийское вооружение": ПТРК (ПТУР), РСЗО, артиллерийские системы (орудия ПА и САО), минометы.

В категории "средства ПВО": ПУ ЗУР и ЗУР большой дальности, ПУ ЗУР и ЗУР малой и средней дальности, ПЗРК, ЗАУ.

Подробный анализ мирового рынка оружия за период 2015-2022 будет приведен в готовящемся к публикации "Ежегоднике ЦАМТО-2023" (предлагается заказчикам в электронном виде). Для ознакомления с содержательной частью сборника "Ежегодник-2023" будет выставлен в ближайшее время на сайте ЦАМТО в кратком изложении по отдельным главам в открытом доступе (будут представлены фрагменты начала каждой из глав, либо несколько фрагментов по той или иной главе).