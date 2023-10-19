Министерство обороны судится с Северной верфью по вопросу стоимости фрегата "Адмирал Головко"

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Лариной "Суд отказался взыскать с "Северной верфи" 4,2 млрд рублей в пользу Минобороны", Арбитражный суд Москвы отклонил иск Министерства обороны Российской Федерации о взыскании более 4,2 млрд рублей с петербургского ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь", принадлежащего Объединенной судостроительной корпорации. Это следует из опубликованного решения суда.

Прибывший в Североморск для прохождения Государственных испытаний фрегат "Адмирал Головко" (заводской номер 923) проекта 22350, построенный для ВМФ России ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". 31.03.2023 (с) Лев Федосеев

Изначально Минобороны требовало 240 млн руб. неустойки по госконтракту от 25 марта 2010 года на постройку трех фрегатов проекта 22350. Затем сумма иска увеличилась.

С учетом дополнительных соглашений "Северная верфь" должна была поставить один из кораблей ["Адмирал Головко" с заводским номером 923] стоимостью около 28,3 млрд руб. в октябре 2022 года. Однако в срок корабль поставлен не был, после чего в апреле Минобороны предъявило иск.

Представители "Северной верфи" сообщили в суде, что Минобороны не пересмотрело актуальную цену ни по одному заказу, в связи с чем недофинансирование по контракту превысило 18 млрд руб.

Суд первой инстанции согласился с ответчиком и постановил, что на момент даты окончания контракта не учитывалась замена системы телевещания на оборудование без импортных комплектующих и задержка ряда узлов со стороны соисполнителей.

Суд также установил, что предприятие сумело обеспечить монтаж и сдачу оборудования в 3-4 раза быстрее нормативных сроков, а 26 ноября 2022 года корабль вышел на ходовые испытания.