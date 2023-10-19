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ТАСС

Пентагон заявил о способности США поддерживать Украину и Израиль

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Вид на Пентагон
Вид на Пентагон.
Источник изображения: AP Photo/ Charles Dharapak

Глава СТРАТКОМ ВС Соединенных Штатов генерал ВВС Энтони Коттон также отметил, что американская сторона готова обсудить с Японией и Южной Кореей трехсторонние планы операций на случай непредвиденного обострения ситуации в АТР с участием КНДР и Китая

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. США готовы продолжать поддержку Украины и Израиля, сохраняя боевую готовность по всему миру. Об этом в интервью ведущей деловой газете Японии Nikkei заявил глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США генерал ВВС Энтони Коттон.

"Я уверен, что наше государство способно поддерживать Украину, Израиль, сохраняя при этом глобальную готовность по всему миру", - подчеркнул он.

Глава СТРАТКОМ также рассказал, что американская сторона готова обсудить с Японией и Южной Кореей трехсторонние планы операций на случай непредвиденного обострения ситуации в АТР с участием КНДР и Китая. "Несмотря на происходящее на Ближнем Востоке, мы не сводим взгляда с происходящего по всему миру", - пояснил он, добавив, что США высоко ценят укрепление сотрудничества с Японией и Южной Кореей. Коттон выразил уверенность, что усиление трехстороннего альянса Вашингтона, Токио и Сеула "это только начало", подчеркнув, что отношения между тремя странами будут только углубляться.

США, Япония и Южная Корея в последнее время активизировали трехстороннее сотрудничество, в частности по вопросам, связанным с КНДР. В конце августа в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном состоялась трехсторонняя встреча на высшем уровне между президентом США Джо Байденом, премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Тема КНДР была одной из ключевых в повестке той встречи. 

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Израиль
Китай
КНДР
США
Украина
Южная Корея
Япония
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