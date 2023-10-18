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Военное обозрение

Lockheed Martin объявила о начале работ по созданию прототипа перехватчика нового поколения NGI

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Источник изображения: topwar.ru

Компания Lockheed Martin 17 октября объявила, что её достижения по созданию прототипа перехватчика следующего поколения (NGI) для Агентства по противоракетной обороне прошли предварительную проверку.

Это означает, что объект NGI в виде цифровой конструкции теперь готовится быть изготовлен в виде первого тестового экземпляра. Завершение создания прототипа планируется осуществить в третьем квартале 2025 года. Согласно заявлениям представителей Lockheed Martin, после объявления о готовности первого образца перехватчика следующего поколения будет произведена оценка того, когда можно будет начать лётные его испытания. Ожидается, что первый NGI будет предан заказчику в 2027 году.

Минобороны США ранее заключило контракты на разработку с двумя командами — Northrop Grumman в партнерстве с Raytheon, ныне RTX, и Lockheed Martin в партнерстве с Aerojet Rocketdyne — в 2021 году. Первоначальная цель программы заключалась в том, чтобы начать внедрение нового перехватчика к 2028 году.

В августе контр-адмирал Дуг Уильямс сообщил на ежегодном симпозиуме по космической и противоракетной обороне в Хантсвилле, штат Алабама, что агентство надеется начать испытания NGI в 2027 году.

Пентагон планирует суммарно закупить 20 NGI, чтобы дополнить существующие наземные противоракеты. Данная программа предназначена для защиты территории США от межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

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Страны
США
Компании
Aerojet
Lockheed-Martin
Northrop Grumman
Raytheon
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