Проблемы американских оборонных компаний с наймом рабочей силы

Американское издание "Defense News" опубликовало материал Joe Gould, Stephen Losey "Amid hiring boom, defense firms say labor shortage is dragging them down" ("На фоне бума найма оборонные компании заявляют, что нехватка рабочей силы тянет их вниз") о проблемах с наймом рабочей силы компаний военно-промышленного комплекса США - что актуально для оборонной промышленности во всем мире.

Рабочие производят монтаж гидравлических систем на изготавливаемом палубном истребителе F/A-18E/F Super Hornet на производственной линии предприятия корпорации Boeing в Сент-Луисе, 25.04.2018 (с) Ted Shaffrey / AP

Нехватка рабочей силы, вызванная длительными последствиями пандемии COVID-19 , остается камнем на шее оборонной промышленности США, вынуждая компании "жонглировать" персоналом, проводить ярмарки вакансий и находить обходные пути для обеспечения максимально бесперебойной работы.

В отчетах о прибылях и убытках за второй квартал руководители компаний неоднократно подчеркивали проблемы с персоналом, которые в некоторых случаях затрудняли завершение важных проектов и требовали снижения прогнозов доходов. Некоторые из крупнейших оборонных фирм США прогнозируют, что рынок труда будет оставаться напряженным до конца года.

Подрядчики от Raytheon Technologies до BAE Systems и Northrop Grumman прогнозируют приток заказов в США и во всём мире после вторжения России на Украину. Но задержки с рабочей силой и цепочками поставок вызывают вопросы о том, как быстро фирмы смогут удовлетворить срочный спрос.

На этой неделе исполнительный директор Raytheon Грег Хейс сообщил инвесторам, что компания оказалась в затруднительном положении, так как временно уволенные в начале года сотрудники, не вернулись на работу с ожидаемой скоростью. "75% рабочих должны были вернуться; в этот раз вернулись лишь 25%", сказал он.

"Единственное, что решит проблему доступности рабочей силы - мне не хочется этого говорить, - это замедление экономики, потому что сейчас просто не хватает рабочей силы для всех наших поставщиков", - сказал Хейс, который назвал нехватку персонала "горой, которую ещё предстоит преодолеть" для компании.

Хотя Raytheon заявляет, что получает контракты, своевременное выполнение этих контрактов может стать проблемой, поскольку сроки выполнения заказов среди поставщиков удваиваются или утраиваются. "Это связано с нехваткой материалов и квалифицированных рабочих; Raytheon сама планировала нанять 2000 инженеров в этом году, но из-за убыли персонала пришлось нанять 5000 человек", сказал Хейс.

Вопреки опасениям по поводу возможной рецессии и бешеной инфляции, американские работодатели в прошлом месяце создали 528 000 вакансий, восстановив все рабочие места, потерянные в результате рецессии из-за коронавируса. Безработица упала до 3,5%, что является самым низким показателем с начала пандемии в начале 2020 года.

Нехватка рабочей силы и прогулы, связанные с COVID-19, замедлили производство на заводе Northrop Grumman в Палмдейле (штат Калифорния), где компания изготавливает фюзеляжи для истребителей F-35. По словам исполнительного директора Кэти Уорден, это побудило Northrop Grumman расширить свой кадровый резерв за счет менее квалифицированных работников, которых компания обучала сама.

"У нас есть необходимая рабочая сила, но если продуктивность сотрудников снижается из-за отсутствия на рабочем месте, то происходят перебои в работе", - сказала Уорден. "Ситуация начала нормализоваться. Даже последний набор проблем из-за COVID не повлиял на работу так сильно, потому что мы предприняли некоторые смягчающие меры".

Уорден считает, что рынок труда в этом месяце ослаб, и предсказывает, что в конце этого года он будет больше похож на тот, каким мы его видели до пандемии. Тем временем, по её словам, подход подрядчика к найму и удержанию "всех свободных рук" начинает работать.

Northrop Grumman была не единственной фирмой, планировавшей изменения.

"Цепочка поставок аэрокосмической отрасли продолжает сталкиваться с трудностями, но мы уверены в восстановлении, поскольку поставщики третьего и четвертого уровней работают над преодолением нехватки рабочей силы", - сказал финансовый директор Honeywell Грег Льюис, имея в виду поставщиков фирм, ведущих прямой бизнес с Пентагоном.

Судостроительный гигант HII планирует нанять 5000 новых рабочих, но, по словам исполнительного директора компании Криса Кастнера, после найма 2000 человек, компания начала отставать от графика. Фирма заполняет нехватку сотрудников за счет контрактной или "арендованной" рабочей силы и текущих работников, которые демонстрируют больше готовности работать сверхурочно, чем за последние два года, - но Кастнер уточнил, что эти действия повышают затраты и являются "самым большим риском для компании".

"Даже в нынешней напряженной рабочей среде мы продолжили успешно привлекать судостроителей на борт и использовать наши тренировочные программы и ремесленные школы, что позволило нам выполнить обязательства", - сказал Кастнер в четверг в отчете HII о прибылях и убытках.

Финансовый директор Lockheed Martin Джей Малав назвал нехватку рабочей силы "постоянной проблемой", и сообщил, что компания перевела 50 сотрудников из неназванной международной программы на свой новый завод по производству истребителей F-16 в Гринвилле (Южная Каролина). По его словам, это ускорит выполнение отстающих операции по поставкам самолетов в следующем году и поможет выйти на полную мощность в 2024 году.

"Данные проблемы просто решаются силой и широтой возможностей, которыми мы располагаем здесь, в Lockheed Martin. Тем не менее, для нас это был вызов", - сказал Малав в ходе недавнего отчета о прибылях и убытках компании. "Развитие этой программы занимает больше времени, чем мы изначально предполагали, в основном из-за медленного набора сотрудников".

Точно так же Textron , в которой работает более 30 000 человек по всему миру, среди прочих шагов по смягчению последствий, использовала свой размер для перераспределения сотрудников на необходимые должности, заявили руководители компании. Тем не менее, они сообщили о проблемах со своевременными поставками из-за проблем с цепочкой поставок и рабочей силой. Руководители ожидают, что проблемы сохранятся до конца года.

"В следующем году мы планируем принимать на работу примерно по 100 человек в месяц. Поэтому проводим ярмарки вакансий. Мы видим, что люди возвращаются к работе", - сказал исполнительный директор Textron Скотт Доннелли. "Мы очень усердно работаем. Пока это начальный уровень, привлечение новых людей. И, очевидно, им предстоит обучение и развитие, поэтому мы не можем делать этого быстрее".

Консультационная фирма по вопросам управления McKinsey обнаружила, что в аэрокосмическом и оборонном секторе США около 50 000 вакансий остаются незаполненными. Исследование компании от 2021 года "Великая отставка" показало, что целых 46% сотрудников в этом секторе с некоторой вероятностью уволятся в течение трех-шести месяцев.

Отдельное исследование McKinsey показало, что аэрокосмические и оборонные компании являются относительно непривлекательными местами для работы. Согласно исследованию, с точки зрения жизнеспособности организаций, измеряемой инновациями, подотчетностью и т. д., они отстают от 64% мировых компаний.

По данным Национальной ассоциации оборонной промышленности США (NDIA), "опустошение кадров оборонной промышленности" произошло еще до пандемии, поскольку уже существовал спрос на работников с профессиональным и научным, инженерно-техническим или математическим образованием, а также потребность в большем разнообразии рабочей силы.

"Наши компании-члены ассоциации сообщают о постоянном разрыве между спросом и предложением на сварщиков, техников, электриков, ремонтников и других квалифицированных рабочих для удовлетворения производственных потребностей оборонно-промышленной базы (DIB)", - говорится в заявлении NDIA для "Defense News".

В заявлении Пентагона отмечается, что бюджетная заявка Белого дома на следующий год включает более 200 млн долл на развитие трудовых ресурсов. В конце 2020 года Пентагон объявил о программе обучения National Imperative for Industrial Skills.

Оборонные подрядчики разработали программы тренировок и обучения ремеслу в профессионально-технических училищах и местных колледжах по всей стране, но они действуют индивидуально. NDIA рекомендовала правительству и отрасли совместно работать над системными исправлениями: улучшать внутренние каналы обучения STEM и уточнять требования к безопасности для должностей в обороне, чтобы гарантировать, что потенциальные сотрудники не будут перегружены.

Байрон Каллан, управляющий директор Capital Alpha Partners, сказал, что оборонные фирмы, такие как Raytheon, должны были быть лучше подготовлены, учитывая давние проблемы с наймом в отрасли. По его словам, чтобы справиться с трудностями на рынке труда, нужно больше тратить на наем, удержание и обучение сотрудников.

"Это не новая проблема. У этих парней были проблемы с наймом людей до пандемии, поэтому, если они думали, что всё каким-то волшебным образом разрешится само собой, то это не так", - сказал Каллан. "Может быть, они просто слишком внимательно относятся к марже [прибыли] и выжимают из организации каждый доллар, какой только можно, не предпринимая упреждающих шагов".

Британский оборонный подрядчик BAE Systems, у которого есть дочерняя компания в США, заявил, что фирма смогла справиться с нехваткой рабочей силы в США и преодолеть ограничения цепочки поставок, изменив последовательность своих производственных линий. Исполнительный директор BAE Systems Чарльз Вудберн рекламировал установленные внутрикорпоративные ремесленные программы, которые компания надеется использовать для увеличения числа рабочих в ожидании роста мирового спроса.

"В США, где рынок труда особенно ограничен, было очень приятно видеть, что более 250 бывших сотрудников вернулись к работе в бизнесе, во многом руководствуясь нашей культурой и благородной миссией поддержки тех, кто нас защищает", - заявил Вудберн в недавнем отчете BAE Systems о прибылях и убытках.

Эллен Дрейк из Aerojet Rocketdyne заявила, что компания активизировала усилия по набору персонала, поскольку планирует нанять 400 сотрудников для поддержки роста продаж продукции оборонного назначения, который она ожидает в этом году.

"Мы прилагаем огромные усилия, работая с рекрутинговыми фирмами, а также занимаясь внутренним рекрутингом и сотрудничая с различными организациями в Камдене, штат Арканзас, и Хантсвилле, штат Алабама. В первую очередь там, где мы занимаемся наймом", - сказала Дрейк.