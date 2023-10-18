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Российский «Спектр-УФ» получит китайский прибор

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Спутник "Спектр-УФ"
Космический телескоп "Спектр-УФ".
Источник изображения: НПО имени Лавочкина

Российская перспективная космическая обсерватория «Спектр-УФ» может получить китайский научный прибор, заявил на конференции «Ультрафиолетовая Вселенная — 2023» директор Института астрономии Российской академии наук (ИНАСАН) Михаил Сачков. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, речь идет о попытке наладить между китайской и российской сторонами взаимодействие по двум направлениям. Одно из них предполагает сотрудничество по двум обсерваториям — китайской обсерватории, которую планируется установить на орбитальную станцию Tiangong, и российскому «Спектр-УФ». В этом случае у обсерваторий может быть установлен общий канал связи.

Второе направление сотрудничество предполагает установку на российскую перспективную обсерваторию китайского малого широкоугольного ультрафиолетового телескопа, который бы мог проводить собственные наблюдения.

Ранее на конференции «Ультрафиолетовая Вселенная — 2023» научный руководитель ИНАСАН Борис Шустов заявил, что «Спектр-УФ» планируется запустить в 2029 году.

В октябре в ходе выступления на 47-м Международном астронавтическом конгрессе, проходившем в азербайджанской столице Баку, представитель Китайской академии космических технологий Чжан Цяо заявил, что число модулей станции Tiangong будет увеличено c трех до шести.

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