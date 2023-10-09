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Китай расширит свою орбитальную станцию с трех до шести модулей

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Тяньгун-3 (Tiangong-3)
Третий китайский орбитальный посещаемый модуль «Тяньгун-3» (Tiangong-3).
Источник изображения: http://www.bisbos.com/

Китай пообещал в ближайшие годы расширить собственную орбитальную станцию Tiangong с трех до шести модулей. Об этом сообщает SpaceNews.

В ходе выступления на 47-м Международном астронавтическом конгрессе, проходившем в азербайджанской столице Баку, представитель Китайской академии космических технологий Чжан Цяо заявил, что в будущем общая масса шестимодульной сборки Tiangong достигнет 180 тонн. Специалист напомнил, что в настоящее время каждый из трех модулей станции весит 22 тонны.

Издание допускает, что планы китайской стороны должны быть выполнены в течение четырех лет, в результате чего общая масса Tiangong будет почти в 3 раза меньше, чем у Международной космической станции (МКС).

В декабре 2022 года SpaceNews сообщило, что в Китае допускают расширение национальной космической станции Tiangong.

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Страны
Азербайджан
Китай
Компании
CAST
Проекты
МКС
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