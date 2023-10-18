Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска

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Украинские вооруженные формирования нанесли ракетный удар по аэродрому армейской авиации в районе Бердянска. Предварительно, для удара были использованы оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщают сразу несколько независимых друг от друга российских ресурсов.

По данным, представленным ТГ-каналом WarGonzo, в ночь с понедельника на вторник ВСУ атаковали аэродром армейской авиации в районе Бердянска. Удар, предположительно, был нанесен ракетами ATACMS, поставленными Киеву американцами. Сообщается о большом количестве взрывов, а также имеющихся потерях как в личном составе, так и в технике. Подтверждает удар ракетами ATACMS по аэродрому и ТГ-канал Fighterbomber. По данным ресурса, это был один из самых серьезных налетов на аэродром с самого начала СВО. Имеются потери в технике и людях, нанесен ущерб инфраструктуре аэродрома.

Утро не доброе. украинцы ночью нанесли удар ракетами ATACMS по нашему аэродрому на котором базировалась Армейская Авиация. Один из самых серьёзных ударов за все время СВО. Если не самый серьёзный. Есть потери и в людях и в технике

- пишет ресурс.

По словам очевидцев, удар был нанесен в темное время суток, над базой ВКС РФ было видно зарево от пожаров, также были слышны звуки взрывов. Некоторые насчитали до 40 раздавшихся взрывов, о количестве ударивших по аэродрому ракет сведений нет. В Киеве подтверждают нанесение ударов сразу по двум аэродромам: под Луганском и под Бердянском, Центр стратегических коммуникаций ВСУ заявляет о двух "пораженных" российских вертолетах, речь об уничтожении не идет. Другие подробности отсутствуют.

В сводке Генштаба ВСУ говорится о нанесении ударов по целям в тылу российских войск, но опять же без подробностей. Отмечается, что удар наносили "подразделения ракетных войск".

Подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника

- заявили в Генштабе ВСУ.