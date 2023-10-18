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Военное обозрение

Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские вооруженные формирования нанесли ракетный удар по аэродрому армейской авиации в районе Бердянска. Предварительно, для удара были использованы оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщают сразу несколько независимых друг от друга российских ресурсов.

По данным, представленным ТГ-каналом WarGonzo, в ночь с понедельника на вторник ВСУ атаковали аэродром армейской авиации в районе Бердянска. Удар, предположительно, был нанесен ракетами ATACMS, поставленными Киеву американцами. Сообщается о большом количестве взрывов, а также имеющихся потерях как в личном составе, так и в технике. Подтверждает удар ракетами ATACMS по аэродрому и ТГ-канал Fighterbomber. По данным ресурса, это был один из самых серьезных налетов на аэродром с самого начала СВО. Имеются потери в технике и людях, нанесен ущерб инфраструктуре аэродрома.

Утро не доброе. украинцы ночью нанесли удар ракетами ATACMS по нашему аэродрому на котором базировалась Армейская Авиация. Один из самых серьёзных ударов за все время СВО. Если не самый серьёзный. Есть потери и в людях и в технике

- пишет ресурс.

По словам очевидцев, удар был нанесен в темное время суток, над базой ВКС РФ было видно зарево от пожаров, также были слышны звуки взрывов. Некоторые насчитали до 40 раздавшихся взрывов, о количестве ударивших по аэродрому ракет сведений нет. В Киеве подтверждают нанесение ударов сразу по двум аэродромам: под Луганском и под Бердянском, Центр стратегических коммуникаций ВСУ заявляет о двух "пораженных" российских вертолетах, речь об уничтожении не идет. Другие подробности отсутствуют.

В сводке Генштаба ВСУ говорится о нанесении ударов по целям в тылу российских войск, но опять же без подробностей. Отмечается, что удар наносили "подразделения ракетных войск".

Подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника

- заявили в Генштабе ВСУ.

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Страны
Россия
США
Украина
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6 комментариев
№1
18.10.2023 10:47
Сколько  еще  должно  произойти таких налетов  на  аэродромы, чтобы минобороны  разчехлилось и отдало команду  построить капониры? А хранение  боеприпасов  под  открытым  небом  это  вообще класика жанра! Если  укрыть стратеги  сложно, то  построить капониры для вертолетов можно  быстро и не  дорого, в  сравнении с  тем  сколько  стоят сами вертолеты!
0
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№2
18.10.2023 12:59
На капониры думаете не найдётся свой ключик..? Это стационарное сооружение, которое во первых не быстро и не дёшево строится, во вторых: которое никуда не убежит, давая неограниченное время противнику для планирования удара.
Тактической авиации нужно повышение скрытности и мобильности базирования. Отвязанность от постоянных аэродромов.
0
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№3
18.10.2023 13:21
Цитата, forumow сообщ. №2
Это стационарное сооружение, которое во первых не быстро и не дёшево строится,
Аэродром Бранде
Цитата, q
В 1975-1976 годах их дополняют еще 18-ю арочными бункерами типа АУ-13 для истребителей Су-7 и Су-7Б, а в 1978 возводят еще шесть арок АУ-13. В 1983 году на аэродроме сооружают бункерный ангар АУ-16, внутри которого размещают ремонтный цех для обслуживания и ремонта базирующихся тут Су-24.
18 штук за два года,только на одном аэродроме,сроки нормальнные,цена будет на порядок дешевле чем самолет..
Цитата, forumow сообщ. №2
Тактической авиации нужно повышение скрытности и мобильности базирования. Отвязанность от постоянных аэродромов.
Когда я топил за СВВП,меня тут поедом чуть не съели .
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№4
18.10.2023 14:32
Цитата, Сергей-82 сообщ. №3
18 штук за два года,только на одном аэродроме,сроки нормальнные
Для мирного времени м.б. и не плохо, для боевой обстановки, если'б решили щас это повторить, не больно то быстро.
Цитата, Сергей-82 сообщ. №3
цена будет на порядок дешевле чем самолет..
По укрытию на самолёт мало. Укрытий надо многократно больше, что'б было неясно в каких именно он стоит. И от GMLRS, GLSDB, ATACMS, КР, в любом случае не защитит.
Цитата, Сергей-82 сообщ. №3
Когда я топил за СВВП,меня тут поедом чуть не съели .
Не в одних качествах ЛА тут дело. Вертолёты, которых давеча отоварили ATACMSы, вполне себе #ВВП.
СКВП было бы достаточно. На боевой с нагрузкой, в любом случае летают с разбегом даже СВВП, а для вертикальной посадки нужна твёрдая площадка, во избежании разрушения оной струями двигателей и попадания обломков в воздухозаборник. С короткой же можно летать и с мягкого грунта.
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№5
18.10.2023 16:13
Цитата, forumow сообщ. №4
Для мирного времени м.б. и не плохо, для боевой обстановки, если'б решили щас это повторить, не больно то быстро.
Ну кто нам не давал за ранее строить.
Цитата, forumow сообщ. №4
По укрытию на самолёт мало. Укрытий надо многократно больше, что'б было неясно в каких именно он стоит. И от GMLRS, GLSDB, ATACMS, КР, в любом случае не защитит.
Ну смотря ,что строить , я уже приводил пример бункеров гитлеровской Германии  для ПЛ,там и Толбой не могли взять порой.
Цитата, forumow сообщ. №4
Вертолёты, которых давеча отоварили ATACMSы, вполне себе #ВВП.
Ну тут к генералам и политикам надо обращаться.
Цитата, forumow сообщ. №4
СКВП было бы достаточно. На боевой с нагрузкой, в любом случае летают с разбегом даже СВВП, а для вертикальной посадки нужна твёрдая площадка, во избежании разрушения оной струями двигателей и попадания обломков в воздухозаборник. С короткой же можно летать и с мягкого грунта.
Ну так надо спросить где АУД, где сборные аэродромы ,а ведь были даже сборные для стратегов.
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№6
18.10.2023 17:08
Суровикин за пару месяцев оборону на участке больше 1000 км построил, Шойгу с Герасимовым не осилили несколько десятков капониров.
И это только разведка боем, судя по невнятным комментариям Путина скоро поставят куда больше
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