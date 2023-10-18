Российские Telegram-каналы: ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по аэродрому армейской авиации ВКС РФ в районе Бердянска

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Украинские вооруженные формирования нанесли ракетный удар по аэродрому армейской авиации в районе Бердянска. Предварительно, для удара были использованы оперативно-тактические ракеты ATACMS. Об этом сообщают сразу несколько независимых друг от друга российских ресурсов.
По данным, представленным ТГ-каналом WarGonzo, в ночь с понедельника на вторник ВСУ атаковали аэродром армейской авиации в районе Бердянска. Удар, предположительно, был нанесен ракетами ATACMS, поставленными Киеву американцами. Сообщается о большом количестве взрывов, а также имеющихся потерях как в личном составе, так и в технике. Подтверждает удар ракетами ATACMS по аэродрому и ТГ-канал Fighterbomber. По данным ресурса, это был один из самых серьезных налетов на аэродром с самого начала СВО. Имеются потери в технике и людях, нанесен ущерб инфраструктуре аэродрома.
- пишет ресурс.
По словам очевидцев, удар был нанесен в темное время суток, над базой ВКС РФ было видно зарево от пожаров, также были слышны звуки взрывов. Некоторые насчитали до 40 раздавшихся взрывов, о количестве ударивших по аэродрому ракет сведений нет. В Киеве подтверждают нанесение ударов сразу по двум аэродромам: под Луганском и под Бердянском, Центр стратегических коммуникаций ВСУ заявляет о двух "пораженных" российских вертолетах, речь об уничтожении не идет. Другие подробности отсутствуют.
В сводке Генштаба ВСУ говорится о нанесении ударов по целям в тылу российских войск, но опять же без подробностей. Отмечается, что удар наносили "подразделения ракетных войск".
- заявили в Генштабе ВСУ.