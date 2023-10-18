Литовская бригада бундесвера появится к 2025 году.

Боевая бригада ВС Германии, предназначенная для постоянной дислокации в Литве, не станет штатной армейской бригадой. Напротив, её отдельные элементы планируется укомплектовывать из подразделений нескольких армейских бригад, а затем интегрировать в литовскую бригаду бундесвера. К ним добавятся части поддержки из состава медико-санитарной службы, объединенных сил обеспечения и киберкомандования. Об этом 11 октября 2023 года сообщил прессе министр обороны Германии Борис Писториус.

«Речь идет не о том, чтобы существующая бригада как есть была переброшена из Германии в Литву. Напротив, бригада собирается из элементов, уже существующих в Германии, а затем формируется в Литве. По необходимости к боевым частям присоединяются силы поддержки, как это и происходит обычно», – сказал Б.Писториус.

Какие войсковые части, предназначенные для дислокации в Прибалтике, пока не определено. Как сообщается, ясность появится к концу текущего 2023 года, после завершения планирования.

Однако, по соображениям экспертов, поскольку литовская бригада бундесвера будет «тяжелой боевой бригадой», вполне вероятно, что свои подразделения передадут танковые и мотопехотные части ВС Германии. Это может привести к ослаблению этих боеспособных соединений, которые в результате потеряют не только качественную технику, но и подготовленный личный состав.

Помимо немецких военнослужащих, в состав новой бригады в Литве могут также войти голландцы и норвежцы, о чем, по словам Б.Писториуса, в настоящее время ведутся переговоры.

Министр обороны подчеркнул, что при формировании бригады будет действовать принцип добровольности. Вместе с тем, Б.Писториус, по-видимому, оставляет для себя черный ход на тот случай, если для всех 3500 военнослужащих из всех требуемых сфер деятельности не удастся найти только добровольцев. В частности, предположительно, станет сложной задачей подобрать обученный персонал для отдельных должностей, в которых бундесвер испытывает общий недобор.

План-график развертывания литовской бригады бундесвера, со слов министра, намечено разработать в сотрудничестве с принимающей стороной к концу 2023 года. Затем, во втором квартале 2024 года командование бригады должно прибыть в Литву. На четвертый квартал того же года запланировано развертывание штаба формирования, а также начало поэтапной переброски первых подразделений литовской бригады. Эта переброска будет осуществляться параллельно и по мере строительства необходимой инфраструктуры литовцами. Ожидается, что к концу 2024 года в Литве численность соединения достигнет «небольшого трехзначного количеств военнослужащих».

Затем, в 2025 году новая бригада бундесвера должна быть официально введена в строй. Здесь министр добавил, что это не означает, что все 3500 солдат также будут на месте. По его словам, даже в этом случае это будет зависеть от конкретной инфраструктуры. Кроме того, в среднесрочной перспективе в литовскую бригаду бундесвера также будет интегрирована немецкая боевая группа расширенного передового присутствия, добавил Б.Писториус.

В качестве мест дислокации немецких военнослужащих в настоящее время рассматривается район в окрестностях Вильнюса и/или Каунаса. МО Германии надеется, что выбранное место окажется привлекательным как для военнослужащих, так и для членов их семей.

Вопрос о том, действительно ли в конце концов все военнослужащие переедут в Литву со своими семьями, по-видимому, не является обязательным. Так, министр сказал, что будут те, кто будет жить на месте, и те, кто будет ездить на работу. По его словам, это будет зависеть от того, кто и сколько будет добровольно служить в Литве.

По материалам ресурса esut.de