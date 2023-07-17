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Киберкомандование ВС Германии: актуальное состояние

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Киберкомандование ВС Германии: актуальное состояние
Киберкомандование ВС Германии: актуальное состояние.
Источник изображения: invoen.ru

Киберкомандование бундесвера сформировано в апреле 2017 года. Появление этого органа высшего военного управления свидетельствует о значении, придаваемом военно-политическим руководством Германии угрозам, исходящим из информационного пространства.

О термине «киберкомандование»

Сформированное в составе ВС Германии объединение получило обозначение Kommando Cyber- und Informationsraum (KdoCIR), а сфера его ответственности Cyber- und Informationsraum (CIR). В дословном переводе получаем: Командование цифрового и информационного пространства и цифровое и информационное пространство – соответственно. Согласно журналу «Зарубежное военное обозрение» (2017, №7 С. 23-25) KdoCIRи подчиненные ему структуры в практике ВС России именуются силами киберопераций и информационного обеспечения (СКИО), что отражает их функциональное предназначение. Автор же в дальнейшем в отношении KdoCIR будет дополнительно применять понятие киберкомандование. а в отношении его сферы деятельности – информационное пространство (ИП).

Знак на берете военнослужащих киберкомандования бундесвера


Торжественное построение по случаю формирования в составе ВС Германии Главного командования сил киберопераций и информационного обеспечения (ГК СКИО) состоялось 5 апреля 2017г. Мероприятие прошло на территории штаб-квартиры Министерства обороны Германии в Бонне, район Хардтхёе (Hardthöhe). На церемонии присутствовали министр обороны ФРГ Урсула фон дер ЛЯЙЕН (Ursula von der Leyen) и генеральный инспектор бундесвера генерал Фолькер ВИКЕР (Volker Wieker).

Оглавление

  • Управление и задачи киберкомандования
    • Задачи ГК СКИО
  • Организационная структура киберкомандования

Управление и задачи киберкомандования

Главное командование СКИО. Эмблема.


Согласно взглядам руководства бундесвера, степень развития информационных технологий (ИТ) в современном мире позволяет рассматривать виртуальный мир, как отдельное оперативное измерение. Такое измерение пригодно для применения военной силы и соответственно равнозначно традиционным сферам военных действий: суше, морю, воздуху и космосу. В этой связи, учреждение нового ГК СКИО с местом дислокации в г. Бонн может считаться достаточно логичным. С его формирование завершены подготовительные работы в данной сфере, инициированные приказом министра обороны ФРГ от 26 апреля 2016г.

Киберкомандование возглавляет инспектор СКИО (Inspekteur CIR). Он несет всю полноту ответственности за выполнение бундесвером задач в сфере ИП. На должность инспектора СКИО с 25 сентября 2020 года назначен вице-адмирал Томас ДАУМ (Thomas Daum).

вице-адмирал Томас ДАУМ


В общевойсковом отношении инспектор СКИО подчинен генеральному инспектору бундесвера. По специальным вопросам служебной деятельности инспектор СКИО подчиняется начальнику профильного главному управления (Abteilung CIT) министерства обороны. Данное ГУ киберопераций и информационного обеспечения начало свою деятельность в структуре Министерства обороны с октября 2016г.

Заместитель инспектора СКИО, он же начальник штаба киберкомандования, одновременно исполняет обязанности старшего офицера по информационной безопасности бундесвера (Chief Information Security Officer der Bundeswehr, CISOBw). В этой связи заместитель инспектора несет оперативную ответственность за обеспечение информационной безопасности в ВС согласно руководящим указаниям профильного ГУ Министерства обороны.

Задачи ГК СКИО

На Киберкомандование ВС Германии возложено выполнение следующих задач:

  • гарантировать работу общего ситуационного центра ИП (gemeinsamer Lagezentrum CIR) бундесвера и предоставлять результаты его деятельности командованию бундесвера и другим ведомствам;
  • в качестве центрального элемента отвечать за развитие и боевую подготовку ВС в ИП, а также за разработку основных требований к кадрам, действующим в составе СКИО;
  • в лице заместителя инспектора СКИО, как старшего офицера ВС по кибербезопасности, нести оперативную ответственность за обеспечение информационной безопасности бундесвера в соответствии с руководящими принципами Министерства обороны и других профильных ведомств Германии;
  • гарантировать в качестве руководящей структуры боевую готовность и самостоятельное выполнение задач подчиненными частями во всем оперативном спектре их деятельности;
  • координировать в качестве командной инстанции действия ВС страны в цифровом и информационном пространстве в заданном спектре задач бундесвера, ответственность за которые воспринимается в мирное время, а также в случае усиления напряженности и/или при переходе к национальной обороне;
  • являться единым органом межведомственного национального и международного сотрудничества в сфере ИП.

На начальном этапе работы штат аппарата ГК СКИО составил около 260 военных и гражданских должностей. По состоянию на июль 2023 года общая численность личного состава Киберкомандования и подчиненных структур превышает 14 тыс.чел..

Организационная структура киберкомандования

ГК СКИО непосредственно подчинены:

Командование стратегической разведки бундесвера


Командование стратегической разведки (Kommando Strategische Aufklärung) – это орган военного управления, предназначенный для оказания информационной поддержки командования ВС Германии и объединения под единым управлением распределенных ранее между различными видами ВС частей радиотехнической разведки, радио-электронной борьбы, космической видовой разведки и психологических операций.

Командование разведки и воздействия бундесвера


Командование разведки и воздействия (Kommando Aufklärung und Wirkung) предоставляет силы и возможности радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и киберопераций, а также возможности визуальной разведки и открытого сбора разведданных, используя свои подчиненные подразделения. Кроме того, командование выполняет совместные с ВС задачи по производству военных новостей в центральных СМИ, а также по технологическому обеспечению операций РЭБ и военной разведки. Командование действует в разведывательной и ударной областях.

Командование ИТ и служб бундесвера


Командование информационных технологий и служб бундесвера (Kommando Informationstechnik-Services der Bundeswehr) берет на себя ответственность за развертывание и эксплуатацию информационных технологий (ИТ) ВС. От имени Командования оно выполняет различные задачи. В его состав входят около 770 военнослужащих. Командование руководит подчиненными ему объединениями и службами и при этом вместе с ними обеспечивает силы и средства общей стационарной и мобильной поддержки Вооруженных сил для подготовки, учений и развертываний. KdoIT-SBw также предоставляет и контролирует все ИТ бундесвера, обеспечивает, таким образом, лидерство ВС внутри страны и в оперативных зонах.

Центр геоинформации бундесвера


Центр геоинформации бундесвера (Zentrum für Geoinformationswesen der Bundeswehr) предоставляет всем организационным структурам необходимые данные о Земле. Благодаря этому, СВ, ВВС, ВМС, ЦМСС и ОСО всегда обеспечиваются актуальными данными, например: метеорологическими отчетами, картографическими материалами или прогнозами миграций птиц. Центр охватывает весь спектр информации о планете. Это главным образом сведения из области биологии, этнологии, дистанционного зондирования, геодезии, геоинформатики, геологии, геофизики, геополитики, гидроакустики, гидрографии, гидрологии, картографии, климатологии, метеорологии, экологии, океанографии и фотограмметрии.

Центр кибербезопасности бундесвера


Центр кибербезопасности бундесвера (Zentrum fürCyber-Sicherheit der Bundeswehr) является центральным ведомством по обеспечению комплексной защиты информационных систем и услуг ВС Германии. При этом Центр предоставляет основной опыт в области защиты информационных технологий и информации, обрабатываемой в них. Благодаря своим группам реагирования на инциденты Центр обеспечивает быстрое и гибкое реагирование на атаки на информационные технологии бундесвера как внутри страны, так и за рубежом, а также в районах оперативного применения. Он сотрудничает с внешними, национальными и международными партнерами, а также с многонациональными или наднациональными организациями, такими как НАТО и ЕС.

Центр цифровизации бундесвера


Центр цифровизации бундесвера (Zentrum Digitalisierung der Bundeswehr, ZDigBw) создан с целью реализации задач „развития возможностей в кибер- и информационном пространстве“ и „обеспечения потребностей в кибертехнологиях“ ВС. Центр отвечает за развитие возможностей ВС в конкретных измерениях. Он занимается совместным развитием и координацией возможностей бундесвера в области военной разведки, РЭБ, оперативной связи, геоинформации, а также информационной безопасности. Центр предоставляет собственные возможности для разработки программного обеспечения и интеграции информационно-технологической систему ВС Германии.

Центр оперативных коммуникаций бундесвер


Центр оперативных коммуникаций бундесвера (Zentrum Operative Kommunikation der Bundeswehr) отвечает за поддержание оперативного управления собственными и многонациональными ВС на различных направлениях операций бундесвера. Центр анализирует положение населения в районах боевых действий и воздействует на целевую аудиторию через Интернет и иные СМИ. В рамках прямого общения Центр использует запланированные и целенаправленные беседы с местным населением для достижения надлежащего желаемого эффекта. Являясь инструментом информационной войны Центр, использует информационную среду в качестве военного пространства. Возложенные на структуру задачи поддержки включают информирование войск по радио и обеспечение войск телевизионной продукцией. В распоряжении Центра действуют радиостанцию «Радио Андернах» (Radio Andernach) и телеканал «Бундесвер-ТВ» (Bundeswer-TV, BWTV). 

Школа информационных технологий бундесвера


Школа информационных технологий бундесвера (Schule Informationstechnik der Bundeswehr) готовит для ВС Германии специалистов по технологиям. Здесь военнослужащие всех частей и подразделений бундесвера учатся самостоятельно настраивать и управлять сложными сетями и системами. Предлагаемые услуги варьируются от недельных базовых и многомесячных и узкоспециализированных учебных курсов до одобренного государством двухлетнего профессионального обучения. Ежегодно выпускаются около 7000 курсантов. Учреждение является одной из крупнейших школ в бундесвере.

Школа стратегической разведки бундесвера


Школа стратегической разведки бундесвера (Schule für Strategische Aufklärung der Bundeswehr, г. Фленсбург) является центральным учебным заведением ВС Германии в области военной разведки и РЭБ. Школа проводит курсовую подготовку для военных и гражданских сотрудников военной разведки из всех структур бундесвера. Сюда входят, прежде всего, младшие сотрудники Командования стратегической разведки и батальонов РЭБ. Точно так же личный состав СВ, ВВС и ВМС проходит базовую подготовку, которая дополняется специальными и углубленными учебными курсами. Кроме того, предлагаются международные учебные курсы, в которых могут участвовать представители стран-членов НАТО и стран-партнеров.

По материалам ресурса bundeswehr.de

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