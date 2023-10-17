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Интерфакс-АВН

Путин заявляет о необходимости решения гуманитарных вопросов в зоне конфликта на Ближнем Востоке

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ЦАХАЛ в секторе Газа
ЦАХАЛ в секторе Газа.
Источник изображения: invoen.ru

Москва. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил о важности решения гуманитарных вопросов в связи с ситуацией, сложившейся в зоне израильско-палестинского конфликта.

"Мне важно мнение министерства иностранных дел, специальных служб - внешней разведки и тех коллег, которые здесь собрались. С учетом и развивающейся ситуации и с учетом того, что в зоне конфликта находится много наших граждан, причем как с одной, так и с другой стороны, страдает гражданское население. Здесь встают вопросы гуманитарного содействия в регионе всем нуждающимся", - сказал Путин в понедельник на совещании с членами Совета безопасности РФ по оперативным вопросам.

По словам Путина, эта информация важна "для того, чтобы выработать общую позицию на этом направлении". "Поэтому просил бы вас (замглавы МИД РФ Сергей Рябков, - "ИФ") для начала дать общую оценку того, как МИД смотрит на развитие ситуации, а потом уже и по первому, и по второму вопросам поговорим более подробно", - сказал Путин, обращаясь к участникам совещания.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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