Теперь не до шуток: израильские танки Merkava стали оснащать металлическими козырьками для защиты от дронов

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Израильская армия продолжает подготовку к наземному вторжению в сектор Газа. Напомним, что операция, которую обозначают в качестве операции против ХАМАС, получила название «Железные мечи». К таким «железным мечам» относятся и танки «Меркава», которые десятками свозят к границе с палестинским анклавом.

Военные эксперты, изучая видео и фото с переброской израильских танков, отмечают новшество: многие танки Merkava оборудованы защитной арматурой и так называемыми противодроновыми козырьками. Изначально ничего подобного на танках ЦАХАЛ не было, а наличие таких козырьков и защитных экранов на танках Вооружённых сил России нередко вызывало язвительные комментарии с израильской стороны. Мол, «это ж насколько российские танки плохи, что вместо современных комплексов защиты, включая активную, вы ставите на них металлические козырьки и шторки?»

Теперь, видимо, не до шуток и не до язвительных замечаний. Когда уже в первый день атаки со стороны отрядов ХАМАС танки «Меркава» оказались подбиты в том числе с помощью дронов, решили, что КАЗ Trophy (ASPRO-A ), конечно, «не имеющий аналогов в мире», но лучше всё-таки добавить стальной козырёк – как бы чего не вышло снова…

Напомним, что похожие козырьки с некоторых пор на свои танки устанавливают и в вооружённых силах Украины.

И уроки украинского вооружённого конфликта, как видно, решили не оставлять невыученными и в других конфликтных точках на карте мира.