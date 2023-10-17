Американский генерал рассказал о трех сильных сторонах КНР в случае начала войны с США и их союзниками

Источник изображения: topwar.ru

На фоне украинского, а теперь еще и ближневосточного конфликтов все активнее ведутся обсуждения гипотетического противостояния КНР с США и их союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Пекин продолжает «играть мускулами», проводя военные учения близ Тайваня и тем самым посылая Вашингтону предупреждения, что готов решать территориальный вопрос силой. В то же время администрация Белого дома не собирается менять свою политику относительно поддержки Тайбэя.

О сильных сторонах Китая в случае начала войны с США и их союзниками недавно рассказал главнокомандующий Тихоокеанской армией США генерал Чарльз Флинн. Его слова приводит издание 19fortyfive.

По мнению высокопоставленного американского военного, у КНР есть три сильных стороны.

Во-первых, географическое положение, где Пекину принадлежит наиболее выгодная позиция.

Представьте это в виде окружности, очерченной вокруг некого антагониста. Последний - это внутренняя сила. Вероятно, военные столкновения будут происходить где-то по периметру окружения, а это означает, что силы внутренних войск могли бы позволить себе роскошь проходить короткими прямыми маршрутами к местам боевых действий. Тем временем внешний противник, предположительно еще и приближающийся к месту сражения издалека, должен двигаться по окружности, выбирая более длинные и обходные маршруты к полю боя

- пояснил генерал.

Во-вторых, со слов Флинна, НОАК имеет серьезное преимущество в силе в данном регионе. Так, у КНР сегодня имеется крупнейший в мире флот. При этом в данном случае речь идет не о большом количестве устаревших кораблей, а о современной, высокотехнологичной флотилии. Кроме того, к ВМС КНР присоединятся крупнейшая в мире береговая охрана и морское ополчение, входящее в состав крупнейшего в мире рыболовецкого флота.

Но и это еще не все. Флинн добавил, что ВМС НОАК будут оказывать поддержку силы берегового базирования, которые располагают противокорабельными баллистическими и крылатыми ракетами, способными обеспечить высокоточную огневую мощь по всему периметру вышеупомянутого круга, сосредоточенного вокруг Китая.

В то же время со слов американского генерала, боевые самолеты ВВС НОАК, вооруженные ракетами, также дадут о себе знать в этой зоне.

Наконец, в-третьих, Флинн отметил, что чем больше боеприпасов имеется в наличии и чем больше промышленных мощностей для пополнения запасов, тем большую стойкость демонстрируют вооруженные силы. При этом Китай сегодня располагает огромным запасом боеприпасов.

Чтобы преодолеть все вышеупомянутые препятствия, командующий Тихоокеанской армией США считает, что союзникам необходимо максимально замедлить скорость течения конфликта, заняв территории вдоль первой цепочки островов и организовав там оборону. Таким образом, удастся вынудить НОАК вести боевые действия на внешнем контуре.

В свою очередь, уже США и союзники смогут использовать вышеупомянутые «внутренние линии» для оперативной переброски своих войск к месту сражения.