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Минобороны Малайзии в 2024 ф.г. начнет реализацию нескольких проектов приобретения новой техники

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Головной построенный китайской судостроительной компанией Wuchang Shipbuilding Industry Group Co.,Ltd. для ВМС Малайзии патрульный корабль Keris (бортовой номер "111") проекта LMS68 в рамках программы Littoral Mission Ship (LMS) на этапе испытаний, 2019 г
Головной построенный китайской судостроительной компанией Wuchang Shipbuilding Industry Group Co.,Ltd. для ВМС Малайзии патрульный корабль Keris (бортовой номер "111") проекта LMS68 в рамках программы Littoral Mission Ship (LMS) на этапе испытаний, 2019 год.
Источник изображения: ВМС Малайзии

ЦАМТО, 16 октября. Минобороны Малайзии объявило о начале нескольких проектов приобретения новой военной техники в рамках утвержденного оборонного бюджета на 2024 финансовый год.

Как сообщает Airtimes.my, в рамках одобренного 13 октября оборонного бюджета на 2024 ф.г. на общую сумму 19,7 млрд. ринггитов (4,16 млрд. долл.) для Военно-воздушных сил планируется закупка 12 новых вертолетов.

Для Военно-морских сил планируется закупка шести катеров-перехватчиков типа Hover Craft Integrated Fast Interceptor, а также 733 ед. техники различных типов, включая 45 катеров различных типов. Также будут продолжены проекты по закупке трех кораблей прибрежной зоны (LMS) и работы по ремонту двух подводных лодок.

Для Сухопутных войск будет приобретено 60 боевых машин пехоты (БМП) и 50 высокомобильных легких тактических машин (HMLTV).

По словам премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, из выделенных Минобороны средств на общую сумму 19,7 млрд. ринггитов на текущие расходы предусмотрено 12,67 млрд. ринггитов и 7,05 млрд. ринггитов – на развитие.

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Малайзия
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