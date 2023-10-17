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Военное обозрение

Американская журналистка: Несмотря на войну на своей территории, Израиль продолжает поставлять оружие Азербайджану

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Источник изображения: topwar.ru

Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной. Конфликт между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС становится все ожесточеннее.

Более того, в военное противостояние с немалой вероятностью могут быть втянуты и другие арабские страны, поддерживающие Палестину. В частности, параллельно с конфликтом в Газе, набирает обороты противостояние ЦАХАЛА с ливанской «Хизбаллой».

Очевидно, что война на несколько фронтов серьезно осложняет положение Израиля. Именно поэтому его западные партнеры, такие как США и Великобритания, уже принимают меры по переброске своих подкреплений (страховки) в регион. Параллельно этому в аэропортах Израиля регулярно садятся транспортники ВС США Boeing C-17 Globemaster III, которые доставляют оружие и боеприпасы для ЦАХАЛ.

В то же время сам Израиль не прекращает поставок своего вооружения в Азербайджан. Об этом на своей странице в соцсети написала американская журналистка Линдси Снелл, освещающая кризисы на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Как выразилась эксперт, Израиль продолжает выполнять контрактные обязательства даже несмотря на войну на своей территории. При этом снабжать ЦАХАЛ должны американские налогоплательщики.

По мнению Снелл, оружие, которое продолжает поставляться Азербайджану, предназначено для будущей атаки на Армению.

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Страны
Азербайджан
Армения
Великобритания
Израиль
США
Продукция
C-17
Компании
Boeing
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