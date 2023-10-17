Байден утверждает, что Вашингтон помогает Киеву, чтобы не быть втянутым в войну в Европе

Американский президент отметил, что в ситуации вокруг Украины его целью было не допустить "оккупации независимой страны, которая граничит с союзниками США по НАТО и находится на границе России"

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что США поддерживают Украину, поскольку хотят избежать втягивания в войну в Европе. Такую позицию он изложил в интервью телекомпании CBS, которое было записано на минувшей неделе и показано в эфире в воскресенье.

По словам американского лидера, в ситуации вокруг Украины его целью было не допустить "оккупации независимой страны, которая граничит с союзниками [США] по НАТО и находится на границе России".

"Знаете ли вы о крупных конфликтах в Европе, в которые мы бы не оказались втянуты? Мы не хотим, чтобы это произошло", - утверждал Байден.

"Мы хотим убедиться, что эти демократии устойчивы. И Украина играет в этом ключевую роль", - заключил американский лидер.