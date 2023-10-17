Войти
ТАСС

Байден утверждает, что Вашингтон помогает Киеву, чтобы не быть втянутым в войну в Европе

121
0
0
Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден.
Источник изображения: AP Photo/ Susan Walsh

Американский президент отметил, что в ситуации вокруг Украины его целью было не допустить "оккупации независимой страны, которая граничит с союзниками США по НАТО и находится на границе России"

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден утверждает, что США поддерживают Украину, поскольку хотят избежать втягивания в войну в Европе. Такую позицию он изложил в интервью телекомпании CBS, которое было записано на минувшей неделе и показано в эфире в воскресенье.

По словам американского лидера, в ситуации вокруг Украины его целью было не допустить "оккупации независимой страны, которая граничит с союзниками [США] по НАТО и находится на границе России".

"Знаете ли вы о крупных конфликтах в Европе, в которые мы бы не оказались втянуты? Мы не хотим, чтобы это произошло", - утверждал Байден.

"Мы хотим убедиться, что эти демократии устойчивы. И Украина играет в этом ключевую роль", - заключил американский лидер. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
30.06.2023
Politico: мятеж ЧВК "Вагнер" может ускорить решение Запада о поставках F-16 Киеву
06.04.2023
Безответственная НАТО поставила под удар безопасность всей Европы
06.04.2023
Отвергнуты попытки США убрать "воюющую" Россию из СБ ООН: сами не воюйте
19.04.2022
США все спланировали. Без России ЕС у них на крючке
28.01.2022
«Светляки» ощетинились
07.03.2019
The Washington Examiner: у НАТО достаточно боевых кораблей, но европейцы не хотят размещать их там, где надо
06.08.2014
Договор РСМД и путь России к войне ("The National Interest", США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.10 00:02
  • 56046
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 16.10 17:23
  • 46
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 16.10 17:09
  • 2658
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.10 12:20
  • 15
Фрегаты для Черного моря
  • 16.10 06:12
  • 0
22350 и 22350М. Попытка сравнения.
  • 16.10 03:40
  • 1
Названы преимущества разрабатываемого транспортного самолета Ил-212
  • 15.10 07:40
  • 4
Модернизированные Ан-124-100 смогут получить ПД-35
  • 14.10 14:35
  • 15
Мантуров рассказал о технологических изменениях проекта Ил-112В
  • 14.10 07:15
  • 5
Шойгу призвал к 2025 году удвоить число Ан-124-100
  • 13.10 16:53
  • 59
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 13.10 12:31
  • 0
Польский Раскольников: Необыкновенная карьера нового НГШ
  • 13.10 05:11
  • 1
В истребителе Су-57 китайцам нравится только двигатель
  • 13.10 03:39
  • 2
Источник: Ка-52М с помощью новой РЛС превратят во "всепогодный разведчик"
  • 13.10 03:33
  • 3
Для российских танков начали производить заводские "мангалы" от дронов
  • 13.10 02:41
  • 1
Балансировка на грани: будущие риски европейской экономики