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Интерфакс-АВН

Белый дом планирует запросить более $2 млрд на военную помощь Израилю и Украине

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Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан
Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Источник изображения: Tasos Katopodis/ Getty Images

Вашингтон. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Администрация США планирует запросить у Конгресса средства для поставок вооружений Израилю и Украине, заявил в воскресенье советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Запрашиваемая сумма будет существенно больше, чем эта", - сказал Салливан в эфире CBS, отвечая на вопрос о том, правда ли, что запрашиваемая сумма составит $2 млрд.

Салливан отметил, что президент США Джо Байден на предстоящей неделе будет контактировать с конгрессменами на эту тему.

США в октябре начали передачу вооружений Израилю, который готовит наземную операцию против палестинских группировок из сектора Газа. Кроме того, как сообщали ранее в Вашингтоне, администрации США требуются дополнительные средства для продолжения военной помощи Украине.

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Страны
Израиль
США
Украина
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