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Интерфакс-АВН

Путин: если США захочет воевать с РФ, то это будет другая война, не как СВО

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Казаков

Москва. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что если США захочет воевать с Россией, то это будет не конфликт, похожий на СВО, а совсем другая война, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они (США) хотят воевать с Россией, то это же другая совсем война, это не проведение специальной военной операции. Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок из интервью журналист опубликовал в своем телеграмм-канале. Он попросил президента прокомментировать информацию о том, что комиссия конгресса США рекомендовала США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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