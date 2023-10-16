Путин: если США захочет воевать с РФ, то это будет другая война, не как СВО

Москва. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что если США захочет воевать с Россией, то это будет не конфликт, похожий на СВО, а совсем другая война, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы исходим из того, что мы хотим мира, а если они (США) хотят воевать с Россией, то это же другая совсем война, это не проведение специальной военной операции. Вы посмотрите на Ближнем Востоке, там что разве специальная военная операция? Вот разве можно сравнить?", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Отрывок из интервью журналист опубликовал в своем телеграмм-канале. Он попросил президента прокомментировать информацию о том, что комиссия конгресса США рекомендовала США готовиться к одновременной войне и с Россией, и с Китаем.