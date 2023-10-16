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ТАСС

В корпусе "Экспедиционный" заявили о планах помочь добровольцам в получении гражданства РФ

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Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов в приграничном селе Цнеслис
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов в приграничном селе Цнеслис.
Источник изображения: topwar.ru

По словам заместителя командира корпуса по военно-политической работе Анатолия Бибилова, среди иностранцев в составе больше всего выходцев из Южной Осетии

ТАСС, 14 октября. Добровольческий штурмовой корпус "Экспедиционный", сформированный в зоне спецоперации из добровольческих отрядов, где служат в том числе, граждане зарубежных стран, готов активно принимать иностранцев в свои ряды и поможет им получить российское гражданство. Об этом рассказал журналистам заместитель командира корпуса по военно-политической работе, бывший президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

"У нас служат не только граждане России, есть добровольцы из зарубежья - как ближнего, так и дальнего <…> То, что они не смогут вернуться домой, их абсолютно не интересует, они искренне любят Россию, и наш принцип: своих не бросаем. Мы их не будем бросать. Есть много гарантий, в том числе для граждан иностранного государства. Это потенциально будущие россияне, мы, без сомнения, будем обращаться и просить, чтобы иностранцам, которые воюют за нас, помочь оформить гражданство. Сама структура корпуса предполагает призыв и участие неграждан России", - сказал Бибилов.

Он добавил, что в корпусе уже проходят службу добровольцы из Франции, Испании, Италии, Сербии и Чили. По словам Бибилова, среди иностранных граждан в составе больше всего выходцев из Южной Осетии.

Ранее Бибилов сообщил о завершении формирования Добровольческого штурмового корпуса - ДШК "Экспедиционный". Подразделения корпуса оснащены артиллерией и бронетехникой и выполняют задачи во всех четырех новых регионах. 

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Страны
Испания
Италия
Россия
Сербия
Франция
Чили
Южная Осетия
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