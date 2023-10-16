Интересы Польши и Украины не во всем совпадают, а Варшава этого не замечала

Зеленский выборал не самый лучший момент для порчи отношений с Польшей, отмечает Myśl Polska. Поляки 15 октября выбирают сейм, и после множества оскорблений со стороны Зе и его дипломатов они могут проголосовать за "антизеленские" партии. Одной из них является партия "Конфедерация". Предлагаем прочесть статью члена этой партии.

Польский правящий класс столкнулся с жесткими реалиями международной политики. Сейчас представители этого класса строят из себя бескомпромиссных защитников национальных интересов, порой они дают украинским радикалам окорот. Но наши не хотят признать, что нынешнее поведение украинских властей в определенной мере является результатом политики элит Третьей Речи Посполитой.

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В сложившейся ситуации виновата политика безоговорочной, и, как показали последние полтора года, практически безграничной поддержки Украины. А ведь, если разобраться, ничего удивительного не происходит. Украинцы не считаются не только с польскими интересами, но даже с репутацией Польши и чувствами поляков. Президент Зеленский назвал Польшу (правда, не прямо, а эвфемистически) "полезным идиотом России". Он сделал это перед всей Генеральной Ассамблеей ООН – в присутствии представителей большинства стран мира. Трудно назвать это как-то иначе, кроме как пощечиной нации, ударом по международному имиджу нашей страны. Налицо попытка делегитимации национальных интересов поляков, сведения к нулю усилий по их реализации на международной арене.

"Полезный идиот" на службе у России

Польша, конечно же, не является "полезным идиотом" России. Напротив, элиты Третьей Речи Посполитой сделали польское государство и чуть ли не всех нас "полезными идиотами" Украины. Причем не только усилиями нынешнего польского правительства. Так продолжается уже три десятилетия. Какие бы резкие движения ни совершали украинцы, какие бы революции они ни затевали и не осуществляли (а революции внутри Украины всегда оборачивались революционными последствиями для всего региона), они всегда могли рассчитывать на аплодисменты и поддержку на Висле. И получают эту поддержку.

Проблема заключается в том, что элиты Третьей Речи Посполитой совершено не ориентируются на национальные интересы. Им, отуманенным фукуямовской идеологией с ее близким счастливым концом истории, Польша виделась лишь приводным ремнем, винтиком западной системы, помогающим Западу продвигать его ценности и интересы на Восток. А еще наша страна своей либеральной интеллигенции виделась этаким буксиром Украины, который должен был вытянуть огромную украинскую "державу" на этот самый Запад. Завершающим этапом реализации этой концепции должна была стать демократизация и вестернизация самой России, после чего все мы, радостно обнявшись, богато и благополучно зажили бы в "Хрустальном дворце" Запада по заветам Слотердайка**.

Руководствуясь таким пониманием международных отношений, элита возникшей после крушения "коммуны" в 1989 году Третьей Речи Посполитой была готова не только пойти на самую радикальную конфронтацию с Россией (да-да, пан Качиньский, я помню ваши незрелые, опасные предложения ввести миротворцев НАТО на Украину, прозвучавшие в середине марта 2022 года, когда русские еще стояли под Киевом). Эти же элиты компрометировали Польшу в западном лагере, выставляя ее иррациональным, не считающимся с реалиями "адвокатом Украины", что значительно ограничивало наш авторитет и возможности на международной арене. А украинцы брали у польского адвоката то, что он давал, без счета и расписок. Поскольку никто в Варшаве никаких расписок и не требовал…

Сегодня правящий лагерь хвастается, что предсказал развитие ситуации на Востоке точнее, чем западные державы: мы, мол, первыми увидели, какой Пути н опасный человек. Вот только эта похвальба компрометирует и правителей, и государство. Чтобы жить в Европе, над минимально уважать государство, в котором ты живешь. поскольку всем очевидно, что наша власть не смогла даже предвидеть последствий реализации столь горячо поддерживаемой ею идеи максимально широкого открытия общеевропейского рынка для украинских сельхозпроизводителей.

Сегодня наши правители утверждают, что речь шла только о транзите. Напомним – партия "Право и справедливость" поддерживала эту политику не с 2022 года, а с момента вступления в силу положений Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в 2016 году.

По теме "Украина" польские власти погнались за утопией

Представители ПиС в Брюсселе в течение всех этих лет выступали за максимально широкое открытие рынка, максимально беспошлинные квоты на украинскую сельхозпродукцию, кроме того, через различные фонды и ассоциации они распределяли средства на увеличение потенциала украинских фермеров (например, занимающиеся выращиванием малины украинцы получили дополнительные фонды от ЕС в 2018 году). Они годами не различали интересов Польши и Украины, годами жили мечтой о "Междуморье", о "Речи Посполитой многих народов", где эти интересы якобы должны были слиться в одно целое.

Однако их мечты – лишь утопия, и негативные последствия этих фантазий сегодня в полной мере ощущают на себе польские фермеры. Ощущают настолько, что их наконец-то почувствовала и ПиС, увидев результаты последних опросов общественного мнения. А в этих выборах несколько процентов электората может оказаться для правящей партии решающими. На этих выборах решается, быть или не быть ПиС. Продолжит ли она править или с нее строго спросят за все ее "достижения".

Выходка Зеленского также полностью опровергает утверждения тех украинофилов, которые сваливают все проблемы на счет "русских агентов" на Украине, каких-то бизнес-интересов, олигархов и "плохих бояр" при "хорошем царе". Украина всегда была олигархическим государством. Да, сегодня на Украине происходят изменения, но они ограничиваются заменой украинских олигархов с сытыми лицами теневыми инвесторами и владельцами глобальных паевых инвестиционных фондов, удобно разместившихся на гостеприимной украинской земле. А в последние дни мы стали свидетелями того, как антипольский клинок украинской политики принялся оттачивать лично президент Зеленский.

Тот самый Зеленский, который некоторым польским комментаторам казался (как политический homo novusи русскоязычный представитель регионов и социальных кругов, не связанных с историческим украинским национализмом) более предпочтительным вариантом, чем Порошенко – тертый калач, обращающийся именно к тем регионам и тем кругам, которые этим историческим национализмом были заражены. Однако постепенно Зеленский плавно въехал в точно ту же политическую колею, в которой двигался его предшественник.

Хотели взять Украину на буксир, а оказались на буксире у США

Приоритет у Зеленского был отдан прямым отношениям с США, предполагающим согласование с ними политики страны и экономических уступок, а также поиску места в ЕС за счет выстраивания отношений с Германией. Что касается "польского адвоката", то ему, судя по всему, в Киеве никто себя ничем обязанным не считает. Ни жеста, ни даже символического шага на историческом поле мы от Зеленского не дождемся. И это не удивительно. "Польского адвоката", мягко говоря, просто использовали и никто оплачивать его услуги не собирается.

Весьма характерно, что, критикуя решение Польши, Венгрии и Словакии о продлении эмбарго на импорт украинских зерновых, представители властей Украины назвали это узурпацией компетенцией Брюсселя государствами-членами ЕС. Это совпало с довольно четкими сигналами, посылаемыми немецкими политиками в течение нескольких месяцев, насчет того, что о принятии Украины (и Молдавии) в Евросоюз можно будет говорить только после того, как будет сделан еще один шаг в пользу углубления его федерализации. Так что зря лагерь ПиС думал, что ценой безоглядной и неизбирательной поддержки Украины он получит Междуморье. На самом деле он получит пронемецкую и антипольскую Миттельевропу.

Кристиан Каминьский (Krystian Kamiński)*

* Автор является депутатом партии "Конфедерация"

**Слотердайк, Петер – современный немецкий фмлософ