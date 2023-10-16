Зеленский заявил о просьбе Украины у партнеров системы ПВО "в аренду" на зиму

Как отметил украинский лидер, самым главным в пакете помощи от Нидерландов он считает передачу дополнительных ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Киев попросил некоторые страны передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) хотя бы на зимний период. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"У нас такая мультисистема - к некоторым государствам мы обращаемся, чтобы нам предоставили даже на зиму, на зимний период некоторые системы - потому что у них их мало, поэтому говорим даже о таких комбинированных вещах. Таким образом, есть системы, которые придут и будут у нас, а есть системы, которые мы ищем и нашли, чтобы их взять на зимний период", - сказал Зеленский на брифинге по итогам встрече в Одессе с и.о. премьера Нидерландов Марком Рютте.

По его словам, украинские власти активно работают над увеличением количества систем ПВО, в частности, в целях защиты энергетических объектов и коридора для вывоза зерна.

"У нас есть мощный план того, что нам нужно. И он действительно разработан в деталях, и у наших партнеров это есть - у всех европейских партнеров, партнеров из США, из Азии и так далее. Это сложное задание, каждый месяц у нас добавляются системы. Я не могу вам сказать, где будут эти системы, и не могу вам сказать количество", - добавил украинский президент. Он также указал, что самым главным в пакете помощи от Нидерландов считает передачу дополнительных ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot.

Как отмечал представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, главным элементом украинской системы ПВО остается советская техника. Поэтому украинские власти регулярно требуют от Запада предоставить Киеву современные системы ПВО, а также надеются начать производить установки в стране.