"Дно бочки": контрнаступление Украины оказалось под угрозой из-за задержек помощи со стороны США

Контрнаступление Украины оказалось под угрозой из-за нежелания республиканцев США продолжать финансирование, пишет FT. Даже несколько недель задержки могут негативно повлиять на киевские силы, которым придется перейти в режим обороны, считают эксперты.

Бен Холл (Ben Hall)

Республиканцы противятся принятию следующего пакета финансовой помощи Украине, что может еще больше затруднить контрнаступление Киева

Появление Владимира Зеленского на встрече министров обороны членов НАТО, которая прошла в среду и на которой украинский лидер снова обратился с просьбой предоставить его стране очередную порцию вооружений, подчеркнуло тревогу Киева, вызванную сокращением поддержки со стороны союзников – после того, как в Вашингтоне республиканцы воспротивились новому пакету помощи, а внимание мирового сообщества переключилось на войну Израиля против ХАМАС.

Учитывая огромные запасы оружия и значительный промышленный потенциал, Соединенные Штаты играют жизненно важную роль в том, чтобы Украина быстро получала современное вооружение, в первую очередь артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны.

По словам аналитиков, даже временная пауза в оказании помощи может уже через несколько недель начать негативно сказываться стратегии и тактике Киева. В конечном счете это может привести к свертыванию контрнаступления Украины и ослаблению давления на российские войска, что позволит им увеличить свою боевую мощь.

Несмотря на то, что в конце сентября республиканцам удалось заблокировать новую порцию помощи Украине, администрация Джо Байдена пообещала поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Ожидается, что благодаря широкой двухпартийной поддержке – за исключением небольшой, но все же достаточно влиятельной группы республиканцев – Конгресс в конце концов одобрит очередной пакет помощи Украине.

Но даже несколько недель задержки могут оказать негативное воздействие на ход захлебывающегося контрнаступления киевских сил.

Макс Бергманн (Max Bergmann), директор европейской программы Центра стратегических и международных исследований, считает, что препятствие на пути дальнейшей военной и финансовой помощи, которое сумело воздвигнуть меньшинство республиканцев в Палате представителей США, вряд ли окажет эффект немедленно.

"Но через несколько недель <…> если в Конгрессе ничего существенно не изменится, думаю, это повлияет на военные решения Киева. И это определенно повлияет на его военные планы на предстоящую зиму и весну".

На встрече министров обороны в Брюсселе в среду, 11 октября, Зеленский изо всех сил старался объяснить, что на карту поставлена не только судьба контрнаступления. "Контрнаступление – это лишь одно направление, но вам самим тоже нужно защищаться, потому что по другую сторону находится Россия – большая армия террористов".

Учитывая неопределенность вокруг военных поставок Соединенных Штатов, Украине неизбежно придется переосмыслить свою тактику и стратегию, как сказал Мик Райан (Mick Ryan), бывший генерал-майор австралийской армии, который внимательно следит за ходом украинского конфликта. По его словам, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный будет готовиться к худшему сценарию.

У Пентагона все еще остается около пяти миллиардов долларов, которые он может потратить на Украину в рамках пакета помощи, одобренного в соответствии с PDA (механизм, применяемый для оперативного предоставления военной помощи из запасов Пентагона), что позволяет Байдену использовать американские запасы оружия. При нынешних темпах расходов этого хватит на несколько месяцев. Администрация использовала этот механизм для предоставления Украине оружия и технической поддержки почти на 25 миллиардов долларов.

В среду начальник штаба ВВС США генерал Си Кью Браун (CQ Brown) сообщил, что Вашингтон уже запланировал поставки оружия как минимум до 1 января 2024 года. По его словам, совместные обязательства Соединенных Штатов и их союзников позволят Украине реализовать ее планы в их нынешнем виде. "Не думаю, что их планы изменятся", – сказал Браун.

Еще 9,4 миллиарда долларов было потрачено на контракты на закупки для Киева в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, в первую очередь, на закупку артиллерийских боеприпасов, перехватчиков ПВО, высокоточных ракет большой дальности и бронетехники. Многие из контрактов еще не выполнены, то есть Киеву придется долго ждать этих поставок.

Но в этом фонде уже не осталось денег, и, по словам представителей министерства обороны, если Конгресс не выделит новую порцию финансирования, это может повлиять на долгосрочное планирование.

Война между Израилем и ХАМАС может оказаться для Украины обоюдоострым мечом. Вполне возможно, в конце концов Украине и Израилю придется соперничать за получение той или иной американской помощи, включая артиллерийские боеприпасы и перехватки ПВО.

Некоторые американские чиновники говорят, что это произойдет не сразу, потому что Соединенные Штаты уже выделили Израилю летальную помощь на сумму в 3,8 миллиардов долларов. В настоящий момент Израиль больше всего нуждается в перехватчиках для его противоракетного комплекса "Железный купол", которого у Украины нет.

"Мы можем делать и то, и другое, и мы сделаем и то, и другое", – заявил в среду министр обороны США Ллойд Остин.

С другой стороны, чиновники Белого дома и лидеры Конгресса раздумывают над тем, чтобы объединить помощь Израилю и Украине в одном запросе на финансирование, что даст возможность и дальше оказывать помощь Киеву.

Но это не гарантировано. Риск заключается в том, что по мере затягивания патовой ситуации в Вашингтоне украинская армия может начать сокращать применение поставляемых Соединенными Штатами боеприпасов и систем вооружения, готовясь к вероятному дефициту.

"Если кран перекроется, это не повлечет за собой немедленных изменений в том, что мы даем украинцам, – сказала Дара Мэссикот (Dara Massicot), старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир. – Однако начнется нормирование".

Учитывая мощные укрепления, возведенные Россией, обширные минные поля и активное применение разведывательных беспилотников, успех контрнаступления Украины зависит в первую очередь от артиллерии, которая способна разрушать позиции противника быстрее, чем он может их восстановить. Именно с этой целью украинцы расходуют по шесть-семь тысяч артиллерийских снарядов в день.

"Если украинцы решат, что они могут больше ничего не получить, они начнут экономить, в результате чего контрнаступление застопорится, – продолжила Мэссикот. – Задержки в оказании помощи всего в несколько недель могут привести к потерям и неудачам".

Запасы артиллерийских запасов в Соединенных Штатах истощаются, что вынуждает Вашингтон отправлять Украине кассетные боеприпасы, вызывающие массу споров. Соединенные Штаты стремятся уже в следующем году нарастить производство 155-миллиметровых снарядов с 28 тысяч до 60 тысяч в месяц – и до 100 тысяч в месяц к лету 2025 года.

Теоретически Евросоюз мог бы компенсировать сокращение финансовой и экономической помощи со стороны Соединенных Штатов, но оружие – это совсем другой вопрос.

На момент начала российской СВО у европейских стран были скудные запасы оружия и низкие производственные мощности. Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр (Rob Bauer) заявил на Варшавском форуме по безопасности, который прошел на прошлой неделе, что "дно бочки уже показалось".

Столицы медленно начинают пополнять запасы. Евросоюз выделил три миллиарда евро на поставку снарядов для Украины и на пополнение собственных арсеналов. По словам одного высокопоставленного чиновника, Евросоюз уже начал двигаться к своей цели по отправке Украине одного миллиона артиллерийских снарядов в этом году, но пока неясно, какая доля этих снарядов будет выпущена в рамках новой волны производства.

Если украинцы не будут уверены в продолжении поставок снарядов, кассетных боеприпасов или минометных снарядов, возможно, им придется перейти в режим обороны, как сказал Бергманн из Центра стратегических и международных исследований. "То есть для них это обстоятельство действительно изменит ход конфликта – таким образом, что многим в Соединенных Штатах это не понравится".

Похожая картина наблюдается и в аспекте противовоздушной обороны, которая этой зимой снова подвергнется испытаниям на прочность, если, как ожидается, Россия будет наносить удары по критически важной инфраструктуре Украины с помощью ракет и беспилотников.

Германия уже активизировалась, и во вторник ее представители сообщили, что она отправляет Украине вторую систему "Патриот" американского производства и пятую систему IRIS-T немецкого производства. Но Киев по-прежнему зависит от американских ракет-перехватчиков, которые используются в его батареях ПВО западного производства. Если украинские силы решат, что их поставки будут ограничены, они могут начать нормировать использование этих ракет.

Министры НАТО считают, что теперь в своей поддержке Украины западные страны должны переключиться с прямых поставок на помощь в закупках и внутреннем производстве. Киев добился определенных успехов в своей недавней операции по нанесению дальних ударов по российским объектам в Крыму с помощью ракет и беспилотников отечественного производства, а также с помощью британских и французских крылатых ракет.

Но на реализацию контрактов с иностранными оборонными компаниями и на расширение производства внутри Украины потребуется время.

"Украина отчаянно зависит от внешней поддержки, которая необходима прямо сейчас", – сказал Алексей Мельник, бывший подполковник ВВС Украины, а ныне заместитель директора аналитического центра "Центр Разумкова" в Киеве.