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На Украине заметили советскую БМП-1 с «Копьем»

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Украинская БМП-1 с боевым модулем «Копье»
Украинская БМП-1 с боевым модулем «Копье».
Источник изображения: www.armyrecognition.com

Модернизированную версию советской боевой машины пехоты БМП-1 с боевым модулем «Копье» заметили на Украине. Неустановленное количество редких БМП-1ТС использует 5-я штурмовая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Army Recognition.

Отмечается, что БМП-1ТС стала результатом работ Киева по модернизации БМП-1 с целью повышения ее боевых возможностей до уровня российских БМП-2М. Усовершенствованную БМП-1 впервые представили в 2021 году. К тому моменту Украина располагала примерно дюжиной БМП-1ТС.

Боевой модуль «Копье» оснащен автоматической пушкой калибра 30 миллиметров, пулеметом, автоматическим гранатометом и противотанковыми ракетами «Барьер». Бронирование модуля обеспечивает защиту от бронебойных пуль калибра 7,62 миллиметра. Система управления огнем БМП-1ТС включает двухплоскостной стабилизатор, баллистический вычислитель и автомат сопровождения цели. Также в состав оборудования модуля входит дневной прицел, тепловизор и лазерный дальномер.

В сентябре военный обозреватель Forbes Дэвид Экс писал, что из-за нехватки боевых машин пехоты ВСУ массово трансформируют тягачи МТ-ЛБ в импровизированные боевые машины БМП-1ЛБ с одним пулеметом.

В том же месяце стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» поставил Минобороны России партию модернизированных БМП-2М с боевыми модулями Б05Я01 «Бережок».

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Страны
Россия
Украина
Продукция
БМП-1
БМП-2
БМП-2М
МТ-ЛБ
Компании
Высокоточные комплексы
Минoбороны РФ
Ростех
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