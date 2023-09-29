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На Западе рассказали про «чудо-оружие» Украины

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БМП-1ЛБ
БМП-1ЛБ.
Источник изображения: Via social media

Из-за нехватки боевых машин пехоты солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово оборудуют импровизированные боевые машины БМП-1ЛБ, передвигающиеся с крайне низкой скоростью и обладающие одним пулеметом. Об этом написал военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

Экс подчеркнул, что чудо-оружие Украины при определенных условиях «двигается со скоростью пешехода». Он уточнил, что военные трансформируют транспортеры МТ-ЛБ в боевые машины пехоты. Такая техника обладает в два раза более толстой броней, из-за чего БМП становится гораздо тяжелее. Эксперт добавил, что такие машины могут перевозить до восьми солдат.

Ранее полковник Юрий Кнутов назвал мобилизационный предел Украины. По его мнению, числа призванных может хватить максимум на еще одно контрнаступление.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
БМП-1
МТ-ЛБ
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