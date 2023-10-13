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ТАСС

Нидерланды перебросят до 18 истребителей F-16 в Румынию для подготовки пилотов с Украины

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Истребители F-16 ВВС Нидерландов
Истребители F-16 ВВС Нидерландов.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Как заявила и. о. министра обороны Нидерландов Кайса Олленгрен, создание центра подготовки украинских пилотов в Румынии идет хорошими темпами

ГААГА, 12 октября. /ТАСС/. Нидерланды намерены направить в ближайшие недели от 12 до 18 истребителей F-16 в Румынию для подготовки украинских пилотов. Об этом сообщила и. о. министра обороны Нидерландов Кайса Олленгрен, чьи слова приводит информационное агентство Нидерландов ANP.

По ее словам, создание центра подготовки украинских пилотов в Румынии идет хорошими темпами. "Мы надеемся перебросить 12-18 самолетов в Румынию в течение нескольких недель, чтобы центр начал полноценную работу", - сказала Олленгрен.

Нидерланды, Дания и несколько других западных стран в настоящее время принимают активное участие в подготовке украинских летчиков и впоследствии планируют передать Украине определенное количество истребителей. В распоряжении Нидерландов находится 42 самолета, которые постепенно заменяются на более современные F-35. Ранее голландские чиновники заявляли, что готовы передать Украине до 24 истребителей, а остальные будут использоваться для подготовки пилотов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Нидерланды
Румыния
Украина
Продукция
F-16
F-35
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