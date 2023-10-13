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Интерфакс-АВН

Путин заявляет о важном значении авиабазы "Кант" для обеспечения безопасности в Центральной Азии

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Российская авиабаза "Кант" в Киргизии
Российская авиабаза "Кант" в Киргизии.
Источник изображения: © Фото : Влад Ушаков

Бишкек. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Авиабаза "Кант" в Киргизии вносит существенный вклад в обеспечение безопасности в республике и центральноазиатского региона в целом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Большое внимание уделили вопросам расширения двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах", - сказал Путин по итогам российско-киргизских переговоров на высшем уровне в четверг.

Он напомнил, что в рамках программы переговоров состоится церемония, посвященная "важнейшей юбилейной дате: 20-летию создания российской авиабазы Кант".

"Этот военный форпост вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, в обеспечение безопасности и стабильности во всем центральноазиатском регионе и в борьбу с такими острыми вызовами и угрозами как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность. И в эти дни военнослужащие Канта принимают участие в проводимых на территории Киргизии учений миротворческих сил ОДКБ", - сказал Путин.

Президент сказал, что хорошо помнит, как создавался Кант.

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Страны
Киргизия
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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