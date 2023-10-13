Путин заявляет о важном значении авиабазы "Кант" для обеспечения безопасности в Центральной Азии

Бишкек. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Авиабаза "Кант" в Киргизии вносит существенный вклад в обеспечение безопасности в республике и центральноазиатского региона в целом, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Большое внимание уделили вопросам расширения двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах", - сказал Путин по итогам российско-киргизских переговоров на высшем уровне в четверг.

Он напомнил, что в рамках программы переговоров состоится церемония, посвященная "важнейшей юбилейной дате: 20-летию создания российской авиабазы Кант".

"Этот военный форпост вносит существенный вклад в укрепление обороноспособности республики, в обеспечение безопасности и стабильности во всем центральноазиатском регионе и в борьбу с такими острыми вызовами и угрозами как терроризм, экстремизм, наркотрафик и оргпреступность. И в эти дни военнослужащие Канта принимают участие в проводимых на территории Киргизии учений миротворческих сил ОДКБ", - сказал Путин.

Президент сказал, что хорошо помнит, как создавался Кант.