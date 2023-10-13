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Naked Science

Образцы грунта с астероида Бенну содержат важные для возникновения жизни элементы

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Материал с астероида Бенну, собранный вне основного контейнера
Материал с астероида Бенну, собранный вне основного контейнера.
Источник изображения: NASA

В доставленных на Землю образцах грунта с околоземного астероида Бенну содержатся вода и углерод. С большой долей вероятности в породе «космического странника» ученые найдут и другие «строительные кирпичики жизни». Такое предположение озвучили представители NASA во время презентации образцов астероида, которая прошла в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Хьюстоне.

Спустя две недели после того, как капсула с астероидным материалом, собранным OSIRIS-REx с поверхности Бенну, приземлилась в американском штате Юта, ученые из NASA наконец представили ее публике и поделились первыми результатами. 

Беглый анализ части образцов астероида, а именно — дополнительного материала, который оказался на крышке и основании контейнера (сам он пока не вскрыт), показал, что этот материал состоит как из частиц размером меньше пыли, так и из фрагментов размером в несколько миллиметров. Ученые исследовали «дополнительные образцы» с помощью сканирующего электронного микроскопа, рентгеновской компьютерной томографии, анализатора химического состава и обнаружили в них воду в составе глинистых минералов, а также углерод как в составе неорганических минералов, так и в виде органических молекул. Вода и углерод — важнейшие компоненты, необходимые для зарождения известной нам жизни. Иными словами, ученые нашли еще одно доказательство в пользу гипотезы, что основы жизни на нашу планету были занесены из космоса. 


Грунт астероида Бенну крупным планом.
Источник: NASA

Всего исследователи планировали получить 60 граммов образцов с Бенну, но когда они увидели контейнер, оказалось, что на его поверхности много «лишнего материала». OSIRIS-REx собрал 250 граммов «черной пыли»: устройство для сбора образцов так сильно надавило на поверхность Бенну, что захватило много щебня. В любом случае это в разы больше, чем собрали две предыдущие аналогичные, возвращаемые, миссии. Например, японский зонд «Хаябуса-2» доставил на Землю с астероида Рюгу всего 5,4 грамма материала.

В NASA рассказали, что команда OSIRIS-REx продолжит изучать астероидные образцы на протяжении двух лет, причем 70 процентов материала останутся в космическом центре в Хьюстоне для «дальнейших исследований учеными всего мира, включая будущие поколения». Куда отправятся оставшиеся 30 процентов «черной пыли», в космическом агентстве не уточнили. 


Фрагменты образцов, собранных с Бенну, под микроскопом.
Источник: NASA

OSIRIS-REx — первая миссия NASA по посещению околоземного астероида Бенну с целью изучения и забора образцов грунта с его поверхности для возвращения на Землю и третья программы «Новые рубежи» (New Frontiers).

NASA выбрало Бенну по нескольким причинам. Во-первых, возраст астероида: ему 4,5 миллиарда лет, а значит, на поверхности могут содержаться органические соединения, оставшиеся еще со времен формирования Солнечной системы. Во-вторых, орбита: она пересекается с орбитой нашей планеты, что облегчает «путешествие туда и обратно». В-третьих, расчеты показывают, что в 2182 году астероид может приблизиться к Земле на опасное расстояние, — исследование поможет понять, как эффективнее изменить его орбиту, чтобы избежать возможного столкновения.

Автоматическая станция OSIRIS-REx отправилась к Бенну в сентябре 2016 года и достигла его в конце декабря 2018-го. Сбор образцов состоялся в 2020 году и проходил при помощи трехметровой всасывающей трубки, посадки на сам астероид не было. В 2021 году OSIRIS-REx направилась к Земле, а в сентябре 2023-го выпустила капсулу, которая приземлилась в штате Юта.

Миссия на этом не закончилась: зонд отправился к астероиду Апофис и достигнет цели в 2029 году, после чего будет изучать объект с орбиты на протяжении 18 месяцев.

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Страны
США
Компании
NASA
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2020-й год
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