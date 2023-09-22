На Землю доставят крупнейшую партию астероидного грунта в истории

В это воскресенье, 24 сентября, знаменитая американская космическая межпланетная станция OSIRIS-REx доставит на Землю самую большую партию образцов, взятых с астероида. Так завершится семилетняя миссия к космическому страннику Бенну, сформировавшемуся, как предполагают ученые, еще в эпоху зарождения Солнечной системы.

Космический зонд OSIRIS-REx стоимостью один миллиард долларов отправился в путешествие в сентябре 2016 года и достиг астероида Бенну (101955) 31 декабря 2018-го. Сбор образцов грунта состоялся 20 октября 2020 года при помощи трехметровой всасывающей трубки, то есть посадки на сам астероид не было.

Бенну выбрали неслучайно. Это связано с тем, что он вращается достаточно близко к Земле, а с другой стороны, относится к астероидам так называемого класса В — сравнительно редкого класса богатых углеродом астероидов, сохранивших на своей поверхности вещество, оставшееся еще со времен формирования Солнечной системы.

Кроме того, именно этот астероид считается одной из главных потенциальных угроз для Земли. Ученые считают, что в 2182 году он может подойти на опасное расстояние к нашей планете. Исследование астероида может помочь человечеству выяснить, как эффективнее сбить с орбиты незваного гостя.

«Я спрашиваю себя, сколько душераздирающих моментов может быть у нас за одну-единственную жизнь, так как чувствую, что достиг своего предела», — признался ведущий ученый миссии Данте Лоретта из Университета Аризоны (США).

Момент в самом деле волнительный, ведь исследователи надеются получить целых 250 граммов астероидного реголита. Это намного больше, чем привезли японские зонды с других астероидов (менее чайной ложки вещества). Правда, точное количество забранного OSIRIS-REx грунта до сих пор не известно, поскольку во время сбора образцов устройство так сильно надавило на поверхность Бенну, что захватило много щебня.

Часть этих камушков застряла на краю крышки капсулы и потом улетела в космос. То, что осталось, попытались поместить внутрь. И теперь этот контейнер с бесценным щебнем и пылью должен упасть в пустыне штата Юта (на испытательном полигоне Министерства обороны США) в это воскресенье, сам же корабль отправится дальше — на встречу с другим астероидом.

Капсула размером 81 на 50 сантиметров войдет в земную атмосферу на скорости 44 500 километров в час. Однако благодаря газодинамическому торможению о земную атмосферу и закрепленному на ней парашюту она должна постепенно замедлить свое падение и приземлиться мягко.

После этого грунт вертолетом доставят сначала во временную лабораторию, затем — в Космический центр имени Линдона Джонсона, где хранятся лунные камни, привезенные «Аполлонами», кометная пыль и частицы солнечного ветра, собранные во время предыдущих миссий. С образцами Бенну будут работать в стерильных условиях, а торжественное вскрытие капсулы состоится 11 октября.