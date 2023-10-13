CNN: Пентагон беспокоит возможная нехватка ресурсов для помощи сразу и Украине, и Израилю

По данным телеканала, в США обсуждают с оборонными компаниями возможность ускорить выполнение израильских заказов, которые ранее не считались срочными

НЬЮ-ЙОРК, 12 октября. /ТАСС/. Министерство обороны США испытывает все большее беспокойство в связи с возможным истощением арсеналов и нехваткой ресурсов для одновременной помощи Израилю и Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что сейчас Украина и Израиль нуждаются в разных видах вооружений: Киеву главным образом необходимы артиллерийские боеприпасы, а Израиль запрашивает высокоточные авиационные боеприпасы и ракеты-перехватчики для системы ПРО "Железный купол". Но если Израиль приступит к проведению наземной операции в секторе Газа, то ему также потребуется пополнять запасы артиллерийских снарядов калибра 155 мм и иных видов вооружений, отмечает телеканал. Подчеркивается, что ресурсы США и их союзников уже находятся на пределе из-за оказания помощи Киеву.

Пентагон сейчас обсуждает с американскими оборонными компаниями возможность ускорить выполнение израильских заказов, которые немногим ранее не считались такими срочными, добавляет CNN.