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ТАСС

Минфин США: Запад намерен и далее огранивать доступ РФ к технологиям и оборудованию

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Джанет Йеллен
Джанет Йеллен.
Источник изображения: peopletalk.ru

Кроме того, глава ведомства Джанет Йеллен пообещала, что Запад не ослабит поддержку Киева

РАБАТ, 11 октября. /ТАСС/. Коллективный Запад собирается и далее ограничивать доступ России к технологиям и оборудованию. Это подтвердила министр финансов США Джанет Йеллен, выступая на посвященной вопросам поддержки Украины министерской встрече, которая проходит в Марракеше (Марокко) в рамках выездной осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

"Наша историческая санкционная коалиция продолжит ограничивать доступ России к технологиям, оборудованию и [денежным] средствам, которые ей необходимы для обеспечения своих вооруженных сил. Речь идет в том числе о потолке цен на российскую нефть и продукты ее переработки, который успешно взял на прицел ключевой источник доходов России, при этом сохраняя стабильность на глобальных нефтяных рынках", - заявила глава Минфина США.

Кроме того, она пообещала, что Запад не ослабит поддержку Киева. "Мы предоставили мощную экономическую поддержку Украине. И США будут поддерживать Украину вместе с союзниками столько, сколько будет необходимо", - сказала Йеллен.

Она также утверждала, что нынешние власти в Киеве продолжают уделять большое внимание борьбе с коррупцией, "укреплению подотчетности и хорошему [государственному] управлению". "Продолжение решения этих сложных вопросов будет ключом для обеспечения того будущего, которого заслуживают украинцы", - добавила американский министр. 

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Страны
Марокко
Россия
США
Украина
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