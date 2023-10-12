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ТАСС

Пентагон заявил о намерении ВСУ продолжать контрнаступление зимой, несмотря на осложнения

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Чарльз Браун-младший
Чарльз Браун-младший.
Источник изображения: Фото: POOL NEW / Reuters

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун отметил, что "мы делаем все необходимое, чтобы способствовать их успеху"

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины намерены продолжать попытки контрнаступления и в зимний период, несмотря на сложности, с которыми придется столкнуться. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

"Я считаю, что мы ставим Украину в выгодное положение. Я понимаю, что в зимние месяцы это будет сложнее, но Украина намерена продолжать свои наступательные операции в течение зимних месяцев. И я считаю, что, судя по тому, что я услышал сегодня от представителей каждой из [принявших участие в заседании] стран, мы делаем все необходимое, чтобы способствовать их успеху", - утверждал генерал.

По утверждению выступавшего на пресс-конференции министра обороны США Ллойда Остина, ВСУ "продолжают уверенно продвигаться вперед". "С наступлением зимы Украина опасается, что Россия может наносить удары по энергосистеме и гражданской инфраструктуре Украины", - заявил он. 

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Страны
Россия
США
Украина
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