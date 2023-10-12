Пентагон заявил о намерении ВСУ продолжать контрнаступление зимой, несмотря на осложнения

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун отметил, что "мы делаем все необходимое, чтобы способствовать их успеху"

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины намерены продолжать попытки контрнаступления и в зимний период, несмотря на сложности, с которыми придется столкнуться. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун.

"Я считаю, что мы ставим Украину в выгодное положение. Я понимаю, что в зимние месяцы это будет сложнее, но Украина намерена продолжать свои наступательные операции в течение зимних месяцев. И я считаю, что, судя по тому, что я услышал сегодня от представителей каждой из [принявших участие в заседании] стран, мы делаем все необходимое, чтобы способствовать их успеху", - утверждал генерал.

По утверждению выступавшего на пресс-конференции министра обороны США Ллойда Остина, ВСУ "продолжают уверенно продвигаться вперед". "С наступлением зимы Украина опасается, что Россия может наносить удары по энергосистеме и гражданской инфраструктуре Украины", - заявил он.