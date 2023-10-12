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ТАСС

Алаудинов заявил, что инструкторы из Израиля возвращаются с Украины после атаки ХАМАС

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Источник изображения: AP Photo/ Ohad Zwigenberg

По словам заместителя командующего 2-м армейским корпусом, это "повлияет очень сильно на моральный дух"

ТАСС, 11 октября. Бойцы и инструкторы из Израиля, которые находились на территории Украины, начали возвращаться на родину из-за нового обострения ситуации на Ближнем Востоке. С таким утверждением выступил заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинов.

"Из анализа событий мы знаем, что очень большое количество бойцов израильских служб, вооруженных сил находилось на территории Украины. Некоторые из них находились в качестве инструкторов, другие непосредственно состояли в отрядах спецназначения, и эти все бойцы снимаются и возвращаются к себе на родину", - сказал он.

По его словам, это "повлияет очень сильно на моральный дух" украинских военнослужащих. Кроме того, считает Алаудинов, из-за ситуации на Ближнем Востоке сократятся поставки западного оружия Киеву, и результат станет заметен "буквально в течение месяца".

Ранее российские официальные лица заявляли, что на Украине воюют наемники в том числе из Израиля, однако о присутствии израильских военных на украинской территории не сообщалось.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее публично поддержал Палестину и заявил, что в случае необходимости подразделения из республики могут "выступить в качестве миротворческих сил для наведения порядка и противодействия любым возмутителям" в Ближневосточном регионе. 

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Страны
Израиль
Украина
Персоны
Рамзан Кадыров
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