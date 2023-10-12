Остин утверждает, что США "могут и будут" оказывать военную помощь и Израилю, и Украине

Шефа Пентагона спросили, могут ли усилия по отправке Израилю вооружений помешать передаче Украине военной помощи

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов "может и будет" оказывать военную помощь и Израилю, и Украине. С таким заявлением выступил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного заседания созданной Западом контактной группы по поставкам оружия Украине министр обороны США Ллойд Остин.

Его спросили, могут ли усилия по отправке Израилю вооружений помешать передаче Украине военной помощи. "Что касается нашей способности продолжать поддерживать усилия по [отправке военной помощи] Украине, так и усилия по [отправке военной помощи] Израилю, то, безусловно, мы можем делать и то, и другое, и мы будем делать это", - утверждал Остин.