Зеленский на встрече в формате Рамштайн попросил поставить Киеву ПВО большой дальности

Украинский лидер впервые с февраля 2022 года лично прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский попросил участников контактной группы по поставкам вооружений Киеву в формате Рамштайн передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) большой дальности.

"ПВО большой дальности может обеспечить безопасность коридоров в Черном море и регионе Дуная. ПВО большой дальности - это уверенность в том, что <...> мы сможем решить проблему российских управляемых авиабомб. Поэтому нам нужен шаг вперед в нашей противовоздушной обороне", - сказал Зеленский на встрече в формате Рамштайн в штаб-квартире НАТО.

Зеленский впервые с февраля 2022 года лично прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где сегодня состоится встреча министров обороны альянса, в рамках которой проходит заседание контактной группы по поставкам оружия на Украину и заседание Совета Украина - НАТО. Утром он написал в своем телеграм-канале, что в первый раз лично в формате офлайн принимает участие во встрече группы по поставкам вооружений Украине в формате Рамштайн. Зеленский также сообщил о встречах в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны США Ллойдом Остином.

Ранее постпред США при НАТО Джулиан Смит информировала, что передача средств ПВО и боеприпасов Украине станет основной темой встречи контактной группы в формате Рамштайн. Встреча проходит на фоне решения конгресса США о бюджете на ближайшие 45 дней, в котором нет пункта о помощи Украине. В Киеве уже выразили надежду, что помощь от Вашингтона продолжится, и заявили, что работают с американскими партнерами над этим вопросом. В то же время западные СМИ все чаще пишут, что союзники Киева начали уставать от Украины, а поддержка ее лидера ослабевает. Между тем в Киеве признают, что вооруженные силы страны полностью зависят от западных поставок вооружения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва воспринимает поставки оружия украинским вооруженным силам западными странами как их растущую вовлеченность в конфликт на Украине.