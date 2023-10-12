Войти
ТАСС

Зеленский на встрече в формате Рамштайн попросил поставить Киеву ПВО большой дальности

90
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Stephanie Scarbrough

Украинский лидер впервые с февраля 2022 года лично прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 11 октября. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский попросил участников контактной группы по поставкам вооружений Киеву в формате Рамштайн передать Украине системы противовоздушной обороны (ПВО) большой дальности.

"ПВО большой дальности может обеспечить безопасность коридоров в Черном море и регионе Дуная. ПВО большой дальности - это уверенность в том, что <...> мы сможем решить проблему российских управляемых авиабомб. Поэтому нам нужен шаг вперед в нашей противовоздушной обороне", - сказал Зеленский на встрече в формате Рамштайн в штаб-квартире НАТО.

Зеленский впервые с февраля 2022 года лично прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где сегодня состоится встреча министров обороны альянса, в рамках которой проходит заседание контактной группы по поставкам оружия на Украину и заседание Совета Украина - НАТО. Утром он написал в своем телеграм-канале, что в первый раз лично в формате офлайн принимает участие во встрече группы по поставкам вооружений Украине в формате Рамштайн. Зеленский также сообщил о встречах в Брюсселе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и министром обороны США Ллойдом Остином.

Ранее постпред США при НАТО Джулиан Смит информировала, что передача средств ПВО и боеприпасов Украине станет основной темой встречи контактной группы в формате Рамштайн. Встреча проходит на фоне решения конгресса США о бюджете на ближайшие 45 дней, в котором нет пункта о помощи Украине. В Киеве уже выразили надежду, что помощь от Вашингтона продолжится, и заявили, что работают с американскими партнерами над этим вопросом. В то же время западные СМИ все чаще пишут, что союзники Киева начали уставать от Украины, а поддержка ее лидера ослабевает. Между тем в Киеве признают, что вооруженные силы страны полностью зависят от западных поставок вооружения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва воспринимает поставки оружия украинским вооруженным силам западными странами как их растущую вовлеченность в конфликт на Украине. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
10.03.2023
Теракт на "Северных потоках". США перевели стрелки на Украину
13.04.2021
Cumhuriyet (Турция): операция по превращению Черного моря в озеро НАТО
13.04.2021
Časopis argument (Чехия): конец перемирия на Украине может повлечь неблагоприятные последствия для всего континента
09.04.2019
Корабли Черноморского флота начали дежурство в районе учений НАТО
25.10.2017
Командующий армией ЮВО: воздушные разведчики США подлетают к южной границе РФ на 10-15 км
20.12.2016
«Белый лебедь», сделавший Мах
11.11.2014
«Мистраль» не перепродаётся
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.10 02:04
  • 55960
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 11.10 22:31
  • 1
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 11.10 21:00
  • 1
"Алмаз-Антей" готов увеличить объемы производства ЗРК "Бук-МЗ"
  • 11.10 20:55
  • 1
"Калашников" досрочно поставил Минобороны ракеты для ЗРК "Стрела-10"
  • 11.10 20:47
  • 1
Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии «Алмаз-Антей»
  • 11.10 20:37
  • 1
Франция начала вывод своего военного контингента из Нигера - ТВ
  • 11.10 20:32
  • 1
Работу российских миротворцев в Карабахе адаптируют к новым условиям
  • 11.10 20:16
  • 1
Турции не обойтись без России — не хватит денег
  • 11.10 20:04
  • 1
Шесть дней, которые наделали шума
  • 11.10 19:58
  • 46
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 11.10 15:41
  • 0
Варшава адаптирует бюджет к требованиям военного времени
  • 11.10 14:47
  • 8
ВДВ получили партию БМД-2 и БТР-РД
  • 11.10 13:52
  • 46
МО РФ: точность РСЗО "Торнадо-С" при использовании современных боеприпасов достигает 100%
  • 11.10 11:40
  • 0
Дипломатия и сотрудничество – ключ к предотвращению глобальных конфликтов
  • 11.10 10:32
  • 18
Стратегически важное изобретение для российской авиапромышленности: созданы первые стенды испытания генераторов Airbus и Boeing